Укр Рус
24 Канал Новости Украины Россия массированно атаковала Украину дронами и ракетами: где были взрывы, что известно о последствиях
10 сентября, 07:47
13

Россия массированно атаковала Украину дронами и ракетами: где были взрывы, что известно о последствиях

Дария Черныш

Россия начала массированную атаку по Украине в ночь на 10 сентября и продолжила ее утром. Враг запустил по мирным городам значительное количество ударных беспилотников и крылатых ракет.

Какие города оказались под ударом, где раздавались взрывы и все, что известно о последствиях на данный момент – собрал 24 Канал.

Смотрите также Россия снова атакует ракетами и "Шахедами: где сейчас угроза удара

 

08:03, 10 сентября

Хмельницкая область. По данным ОВА, в результате утренней вражеской атаки было травмированы три человека в Хмельницком районе. Всем оказывается медицинская помощь.

Кроме того, враг разрушил швейную фабрику, повреждена автозаправка, транспорт, выбиты окна в окрестных домах. Объемы ущерба устанавливаются. На месте работают все соответствующие службы.

08:01, 10 сентября

На Житомирщине есть погибший

Житомирщина. Глава ОВА сообщил, что во время атаки враг ударил по региону с применением дронов-камикадзе и крылатых ракет.

В результате ударов один человек погиб, еще один получил ранения. Повреждены несколько гражданских предприятий и частные дома. Продолжается ликвидация последствий.

Последствия атаки на Житомирскую область / Фото ОВА

07:49, 10 сентября

Черкасская область. В регионе прозвучал отбой опасности. Глава ОВА сообщил, что над Черкасской областью обезврежены две российские ракеты, а также десяток БпЛА.

Травмированных нет. Однако есть последствия для инфраструктуры. Обследование территории продолжается.

  • Золотоношский район. Взрывной волной частично разрушен хлев, погибли две коровы. Пожар ликвидировали. Также повреждены окна и крыши, предварительно, в пяти домах, автомобиль.
  • Звенигородский район. Также выбиты окна в пяти зданиях (жилые и хозяйственные). Кроме того, задело линию электропередач. Ремонтники уже работают.
07:47, 10 сентября

Львов. По данным главы ОВА, ночью враг атаковал город боевыми беспилотниками и ракетами. Жертв или пострадавших нет.

Системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме.

07:43, 10 сентября

Луцк. Городской голова сообщил, что Россия в очередной раз атаковала общину с помощью БпЛА.

К счастью, обошлось без пострадавших и погибших.
Информация о серьезных разрушений инфраструктуры также отсутствует.

Граждане обнаруживают обломки вражеских дронов в отдельных локациях общины, соответствующие службы работают на местах.
 

07:39, 10 сентября

Днепропетровщина. По данным ОВА, силы ПВО уничтожили 8 БпЛА, которые враг направил на область.

  • Вечером россияне еще раз атаковали Никопольщину, применив FPV-дрон. Попал по Мировской общине.
  • Также беспилотником попал и по Межевской громаде Синельниковского района. Загорелся дом культуры, пожар потушили. Никто не пострадал.
07:23, 10 сентября

Луцк. Местные медиа пишут о взрыве в городе.

07:23, 10 сентября

Киевщина. В области прогремели взрывы.

06:52, 10 сентября

Взрывы также слышали на Франковщине, Хмельницкой области и в Ровно.

06:37, 10 сентября

Калуш. В городе раздались взрывы. ПВО работает по вражеским целям.

06:30, 10 сентября

Винница. В городе прогремели взрывы. Местные пишут о виднеющемся столбе дыма,. Наталья Заболотная, первая заместительница начальника ОВА, прокомментировала атаку. По ее словам, попадания произошли в гражданские промышленные объекты.

Информации о пострадавших пока не поступало.

03:21, 10 сентября

Киев. В столице слышали взрывы. Там ПВО работала по дронам.