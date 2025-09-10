Россия начала массированную атаку по Украине в ночь на 10 сентября и продолжила ее утром. Враг запустил по мирным городам значительное количество ударных беспилотников и крылатых ракет.

Какие города оказались под ударом, где раздавались взрывы и все, что известно о последствиях на данный момент – собрал 24 Канал.

