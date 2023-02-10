У Повітряних силах розкрили мету росіян під час атаки безпілотниками

Перед масованою ракетною атакою 10 лютого росіяни вночі атакували Україну дронами. У такий спосіб вони намагаються виявити позиції української протиповітряної оборони.

Про це ефірі 24 Каналу повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. В ОК "Південь" заявляли, що атака безпілотниками вночі – це репетиція до масованої атаки ракетами.

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За інформацією Ігната, 9 лютого о 22:30 зі східного узбережжя Азовського моря росіяни запустили на територію України безпілотники, більшість яких збили ЗСУ. Крім того, ворог випустив кілька ракет.

Кілька ракет теж запустили, щоб побачити нашу реакцію, де у нас є засоби протиповітряної оборони, як можна скоригувати маршрут основного удару,

– зазначив речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Юрій Ігнат розповів, що загарбники використовують для своєї цілі усі наявні засоби. Зокрема, літак радіолокаційного виявлення, який слідкує за повітряними цілями, які є у небі.

"Він літає, коли немає жодних повітряних баталій на території України. Літак більше відстежує саме повітряні цілі, які в реальному часі є в Україні. Будь-яка інформація для ворога є цінною", – сказав він.

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Росіяни менше застосовують шахіди

Речник командування Повітряних сил ЗСУ звернув увагу, що окупанти рідше використовують іранські безпілотники Shahed. Ігнат припустив, що ворог або не має їх багато, або приберегли для інших цілей.

"Можливо, просто банально їх не мають. Або приберегли для інших заходів, або мають обмежену кількість і будуть їх використовувати так, як сьогодні. Також можна припустити, що випустили певну кількість для того, щоб десь щось виявити, зробити висновки, підкоригувати маршрут", – додав він.

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