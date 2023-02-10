В Воздушных силах раскрыли цель россиян во время атаки беспилотниками

Перед массированной ракетной атакой 10 февраля россияне ночью атаковали Украину дронами. Таким образом, они пытаются обнаружить позиции украинской противовоздушной обороны.

Об этом эфире 24 Канала сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. В ОК "Юг" заявляли, что атака беспилотниками ночью – это репетиция к массированной атаке ракетами.

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По информации Игната, 9 февраля в 22.30 с восточного побережья Азовского моря россияне запустили на территорию Украины беспилотники, большинство которых сбили ВСУ. Кроме того, враг выпустил несколько ракет.

Несколько ракет тоже запустили, чтобы увидеть нашу реакцию, где у нас есть средства противовоздушной обороны, как можно скорректировать маршрут основного удара,

– отметил представитель командования Воздушных сил ВСУ.

Юрий Игнат рассказал, что захватчики используют для своей цели все средства. В частности, самолет радиолокационного обнаружения, который следит за воздушными целями, которые есть в небе.

"Он летает, когда нет никаких воздушных баталий на территории Украины. Самолет больше отслеживает именно воздушные цели, которые в реальном времени есть в Украине. Любая информация для врага ценна", – сказал он.

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Спикер командования Воздушных сил ВСУ обратил внимание, что оккупанты реже используют иранские беспилотники Shahed. Игнат предположил, что или у врага их нет много, или приберегли для других целей.

"Возможно, просто банально их не имеют. Либо приберегли для других мер, либо имеют ограниченное количество и будут их использовать так, как сегодня. Также можно предположить, что выпустили определенное количество для того, чтобы где-то обнаружить, сделать выводы, подкорректировать маршрут" , – добавил он.

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