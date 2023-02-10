Об этом эфире 24 Канала сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. В ОК "Юг" заявляли, что атака беспилотниками ночью – это репетиция к массированной атаке ракетами.
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Оккупанты отслеживают размещение ПВО
По информации Игната, 9 февраля в 22.30 с восточного побережья Азовского моря россияне запустили на территорию Украины беспилотники, большинство которых сбили ВСУ. Кроме того, враг выпустил несколько ракет.
Несколько ракет тоже запустили, чтобы увидеть нашу реакцию, где у нас есть средства противовоздушной обороны, как можно скорректировать маршрут основного удара,
– отметил представитель командования Воздушных сил ВСУ.
Юрий Игнат рассказал, что захватчики используют для своей цели все средства. В частности, самолет радиолокационного обнаружения, который следит за воздушными целями, которые есть в небе.
"Он летает, когда нет никаких воздушных баталий на территории Украины. Самолет больше отслеживает именно воздушные цели, которые в реальном времени есть в Украине. Любая информация для врага ценна", – сказал он.
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Россияне меньше применяют шахиды
Спикер командования Воздушных сил ВСУ обратил внимание, что оккупанты реже используют иранские беспилотники Shahed. Игнат предположил, что или у врага их нет много, или приберегли для других целей.
"Возможно, просто банально их не имеют. Либо приберегли для других мер, либо имеют ограниченное количество и будут их использовать так, как сегодня. Также можно предположить, что выпустили определенное количество для того, чтобы где-то обнаружить, сделать выводы, подкорректировать маршрут" , – добавил он.
Атака россиян по критическим объектам 10 февраля
- Во время утренней массированной атаки оккупанты били по критически важным объектам инфраструктуры Украины По информации министра энергетики Германа Галущенко, захватчики попали в объекты тепловой и гидрогенерации, а также в высоковольтную инфраструктуру в шести областях.
- Во многих регионах начались вынужденные аварийные отключения света. Самая сложная ситуация сейчас в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях.
- Благодаря успешной работе ПВО и преждевременным техническим мероприятиям, Украина смогла сохранить целостность энергосистемы. Энергетики приступили к устранению последствий вражеской атаки и непрерывно работают, чтобы возобновить энергоснабжение в домах украинцев.