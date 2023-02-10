Об этом эфире 24 Канала сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. В ОК "Юг" заявляли, что атака беспилотниками ночью – это репетиция к массированной атаке ракетами.

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По информации Игната, 9 февраля в 22.30 с восточного побережья Азовского моря россияне запустили на территорию Украины беспилотники, большинство которых сбили ВСУ. Кроме того, враг выпустил несколько ракет.

Несколько ракет тоже запустили, чтобы увидеть нашу реакцию, где у нас есть средства противовоздушной обороны, как можно скорректировать маршрут основного удара,

– отметил представитель командования Воздушных сил ВСУ.

Юрий Игнат рассказал, что захватчики используют для своей цели все средства. В частности, самолет радиолокационного обнаружения, который следит за воздушными целями, которые есть в небе.

"Он летает, когда нет никаких воздушных баталий на территории Украины. Самолет больше отслеживает именно воздушные цели, которые в реальном времени есть в Украине. Любая информация для врага ценна", – сказал он.

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Спикер командования Воздушных сил ВСУ обратил внимание, что оккупанты реже используют иранские беспилотники Shahed. Игнат предположил, что или у врага их нет много, или приберегли для других целей.

"Возможно, просто банально их не имеют. Либо приберегли для других мер, либо имеют ограниченное количество и будут их использовать так, как сегодня. Также можно предположить, что выпустили определенное количество для того, чтобы где-то обнаружить, сделать выводы, подкорректировать маршрут" , – добавил он.

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