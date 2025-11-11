Перейшли на концентровані обстріли, – ексспівробітник СБУ назвав важливу деталь тактики росіян

Варто розуміти, що Росія не відмовиться від спроб взимку атакувати українську енергетику. Зараз вона робить це ще більш зухвало та активно.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив ексспівробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що росіяни упродовж останніх років завдавали ударів по всій Україні. Зараз вони перейшли до дещо іншої тактики.

Як змінилася тактика ворога?

"Росіяни перейшли до концентрованих атак. Наприклад, саме це вони робили з Києвом, коли атакували теплові станції. Спершу туди залітали приблизно 40 безпілотників, а потім десятки ракет, щоб повністю вивести з ладу ці об'єкти", – розповів Іван Ступак.

Прикордонні та прифронтові регіони страждають особливо через наближеність до кордону з Росією. Там окупанти вибирають конкретні локації та закидають їх дронами, КАБами, перетворюючи на попіл всю інфраструктуру.

"Також окупанти не забувають про західну Україну, газові сховища, місця зберігання газу. Там вони також атакують. Думаю, ці обстріли будуть періодичними", – додав ексспівробітник СБУ.

Зверніть увагу! Після обстрілу 8 листопада припинили роботу всі теплові електростанції "Центренерго". У Компанії заявили, що вони не дають генерації, а ворожа атака по об'єктах була найбільшою за час війни.

Варто зауважити, що у жовтні 2025 року Росія запустила по Україні 270 крилатих і балістичних ракет. Безпілотників було значно більше. Якщо рахувати в середньому, то можна сказати, що кожного місяця летіло понад 4 тисячі дронів. Для порівняння у березні 2024 року ця цифра складала 500 БпЛА в місяць.

Яка ситуація з енергетикою у регіонах?