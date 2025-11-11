Перешли на концентрированные обстрелы, – экс-сотрудник СБУ назвал важную деталь тактики россиян
- Россия перешла к тактике концентрированных атак, сосредотачивая обстрелы на конкретных объектах, как тепловые станции.
- С 2024 года оккупанты существенно нарастили количество дронов, которыми атакуют чуть ли не ежедневно.
Стоит понимать, что Россия не откажется от попыток зимой атаковать украинскую энергетику. Сейчас она делает это еще более дерзко и активно.
Такое мнение в эфире 24 Канала высказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, отметив, что россияне на протяжении последних лет наносили удары по всей Украине. Сейчас они перешли к несколько иной тактике.
Как изменилась тактика врага?
"Россияне перешли к концентрированным атакам. Например, именно это они делали с Киевом, когда атаковали тепловые станции. Сначала туда залетали примерно 40 беспилотников, а затем десятки ракет, чтобы полностью вывести из строя эти объекты", – рассказал Иван Ступак.
Пограничные и прифронтовые регионы страдают особенно из-за близости к границе с Россией. Там оккупанты выбирают конкретные локации и забрасывают их дронами, КАБами, превращая в пепел всю инфраструктуру.
"Также оккупанты не забывают о западной Украине, газовые хранилища, места хранения газа. Там они также атакуют. Думаю, эти обстрелы будут периодическими", – добавил экс-сотрудник СБУ.
Обратите внимание! После обстрелов 8 ноября прекратили работу все тепловые электростанции "Центрэнерго". В Компании заявили, что они не дают генерации, а вражеская атака по объектам была крупнейшей за время войны.
Стоит заметить, что в октябре 2025 года Россия запустила по Украине 270 крылатых и баллистических ракет. Беспилотников было значительно больше. Если считать в среднем, то можно сказать, что каждый месяц летело более 4 тысяч дронов. Для сравнения в марте 2024 года эта цифра составляла 500 БПЛА в месяц.
Какова ситуация с энергетикой в регионах?
- Председатель Запорожской ОГА Иван Федоров призвал горожан готовиться к сложной зиме. Уже сейчас в отдельных домах света нет по 14 – 16 часов. Ситуация может ухудшиться. В области готовятся к тому, что все будет работать автономно.
- Не лучше ситуация и на Харьковщине. Город пережил блэкаут, определенное время не работало метро. На рейсы выпустили дополнительные автобусы. Фиксировали перебои с теплом и водоснабжением.
- Под удар врага 11 ноября попала Одесская область. Россияне били по критической инфраструктуре. На нескольких энергетических объектах вспыхнули пожары. В общем вся критическая инфраструктура Одесской области работает на генераторах.