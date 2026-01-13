Ушкодження суттєві: Росія вкотре атакувала ТЕС ДТЕК
- Росія вчергове масово атакувала ТЕС ДТЕК, завдавши значних пошкоджень обладнанню.
- З початку повномасштабного вторгнення відбулося понад 220 атак на ТЕС ДТЕК, внаслідок яких постраждали 59 енергетиків, 4 загинуло.
Росія атакувала ТЕС компанії ДТЕК. Обладнання електростанції суттєво постраждало.
Це вже восьма масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК.
Що відомо про атаку на ТЕС ДТЕК?
Росія вже увосьме масовано атакувала ТЕС компанії ДТЕК з жовтня 2025 року. Цього разу обладнання станції суттєво постраждало.
З початку повномасштабного вторгнення ворог атакував ТЕС ДТЕК понад 220 разів. Внаслідок них 59 енергетиків станцій було поранено, 4 загинуло.
Росія обстрілювала енергетику Чернігівщини
В результаті російського обстрілу було пошкоджено важливий енергооб'єкт у Новгород-Сіверському районі.
Це призвело до знеструмлення кількох населених пунктів.
Енергетики обіцяли приступити до аварійно-відновлювальних робіт, щойно дозволить безпекова ситуація.