Ушкодження суттєві: Росія вкотре атакувала ТЕС ДТЕК

Росія атакувала ТЕС компанії ДТЕК. Обладнання електростанції суттєво постраждало.

Це вже восьма масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК.

Що відомо про атаку на ТЕС ДТЕК?

Росія вже увосьме масовано атакувала ТЕС компанії ДТЕК з жовтня 2025 року. Цього разу обладнання станції суттєво постраждало.

З початку повномасштабного вторгнення ворог атакував ТЕС ДТЕК понад 220 разів. Внаслідок них 59 енергетиків станцій було поранено, 4 загинуло.

Росія обстрілювала енергетику Чернігівщини