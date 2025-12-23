Черговий терор росіян: які наслідки масованої атаки на Україну 23 грудня

Російська армія здійснила масовану атаку на Україну, зокрема на Київщину та західні області. Вибухи чули протягом ночі та зранку, а наслідки обстрілу фіксують на об'єктах в різних районах.

Про те, куди рухаються ворожі цілі, де були влучання та що відомо про масований обстріл на даний момент – читайте в матеріалі 24 Каналу. Якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу – радимо подбати про власну безпеку.

До теми Росія підняла стратегічну авіацію, та здійснила пуски ракет: зростає загроза масованої атаки

Масована атака на Україну 23 грудня: що відомо?