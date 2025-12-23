Черговий терор росіян: які наслідки масованої атаки на Україну 23 грудня
Російська армія здійснила масовану атаку на Україну, зокрема на Київщину та західні області. Вибухи чули протягом ночі та зранку, а наслідки обстрілу фіксують на об'єктах в різних районах.
Про те, куди рухаються ворожі цілі, де були влучання та що відомо про масований обстріл на даний момент – читайте в матеріалі 24 Каналу. Якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу – радимо подбати про власну безпеку.
Масована атака на Україну 23 грудня: що відомо?
Росіяни знову бʼють по енергетиці. Наразі по всій країні на сьогодні не діють графіки відключення електроенергії. Аварійні відключення застосували в Київській, Черкаській, Чернігівській та Дніпропетровській областях. Ракети увійшли в повітряний простір України о 06:42. Тривога оголошена в усій країні. В Росії злетів МіГ-31К – носій гіперзвукової аеробалістичної ракети Х-47м2 комплексу "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни. ППО працювала в Києві та області. Росіяни запустили по регіону дрони. У Бурштині на Івано-Франківщині пролунав вибух під час атаки російськими ударними дронами. Вибухи зранку чули в Рівненській область. Дрони загрожували й самому Рівному.
