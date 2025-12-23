Укр Рус
Очередной террор россиян: каковы последствия массированной атаки на Украину 23 декабря
23 декабря, 07:19
Очередной террор россиян: каковы последствия массированной атаки на Украину 23 декабря

Дарья Смородская

Российская армия осуществила массированную атаку на Украину, в частности на Киевскую и западные области. Взрывы слышали в течение ночи и утром, а последствия обстрела фиксируют на объектах в разных районах.

О том, куда движутся вражеские цели, где были попадания и что известно о массированном обстреле на данный момент – читайте в материале 24 Канала. Если в вашей области объявлена воздушная тревога – советуем позаботиться о собственной безопасности.

К теме Россия подняла стратегическую авиацию, и осуществила пуски ракет: растет угроза массированной атаки

Массированная атака на Украину 23 декабря: что известно?

 

07:27, 23 декабря

Россияне снова бьют по энергетике. Сейчас по всей стране на сегодня не действуют графики отключения электроэнергии.

Аварийные отключения применили в Черкасской, Черниговской и Днепропетровской областях.

07:22, 23 декабря

Ракеты вошли в воздушное пространство Украины в 06:42. Тревога объявлена по всей стране.

07:21, 23 декабря

В России взлетел МиГ-31К – носитель гиперзвуковой аэробаллистической ракеты Х-47м2 комплекса "Кинжал", которая представляет угрозу для всех регионов страны.

07:14, 23 декабря

ПВО работала в Киеве и области. Россияне запустили по региону дроны.

07:13, 23 декабря

В Бурштыне на Ивано-Франковщине прогремел взрыв во время атаки российскими ударными дронами.

06:24, 23 декабря

Взрывы утром слышали в Ровенской области. Дроны угрожали и самому Ривне.

 

 