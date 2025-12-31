Росіяни планують масовану атаку на Новий рік: експерт розповів, чим і куди можуть вдарити

Росія погрожує Києву "важким ударом" з 31 грудня по 2 січня. Концентрація ракет і дронів на окремому об’єкті може зробити удар потужнішим, ніж попередні.

Святкові дні для Росії традиційно стають "тригером" для демонстративних атак. Про це пише 24 Канал з посиланням на військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка для TCH.

Що відомо про можливий удар?

Протягом останніх діб низка російських посадовців погрожувала Україні ударом по столиці. Російська влада назвала це "відповіддю" на нібито удар України по резиденції Путіна, який Київ спростував. Володимир Зеленський припустив, що Росія, ймовірно, готує удар по державних будівлях у столиці. Низка моніторингових каналів оцінює, що атака може відбутися між 31 грудня та 2 січня.

За словами експерта, з огляду на наявні у росіян засоби ураження, атака не стане чимось принципово новим або безпрецедентним у масштабах всієї країни.

У разі концентрації великої кількості ракет і дронів на окремому місті чи об'єкті, зокрема на Києві або урядовому кварталі, удар може бути відчутно потужнішим, ніж попередні,

– каже Коваленко.

Експерт пояснює, що саме зосереджений тиск по одному напрямку становить найбільший ризик, адже створює значне навантаження на систему протиповітряної оборони.

Разом з тим Коваленко підкреслює, що російські війська вже залучають практично всі наявні засоби ураження, тож якихось несподіваних рішень чи принципово нової тактики очікувати не варто.

За словами аналітика, новорічні та святкові дати залишаються для Росії "тригерними", і саме в ці періоди окупанти намагаються здійснювати демонстративні атаки з метою залякування українського суспільства.

Що відомо про масовану атаку на Україну 23 грудня?