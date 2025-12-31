Россияне планируют массированную атаку на Новый год: эксперт рассказал, чем и куда могут ударить

Россия угрожает Киеву "тяжелым ударом" с 31 декабря по 2 января. Концентрация ракет и дронов на отдельном объекте может сделать удар более мощным, чем предыдущие.

Праздничные дни для России традиционно становятся "триггером" для демонстративных атак. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко для TCH.

Что известно о возможном ударе?

В течение последних суток ряд российских чиновников угрожали Украине ударом по столице. Российские власти назвали это "ответом" на якобы удар Украины по резиденции Путина, который Киев опроверг. Владимир Зеленский предположил, что Россия, вероятно, готовит удар по государственным зданиям в столице. Ряд мониторинговых каналов оценивает, что атака может произойти между 31 декабря и 2 января.

По словам эксперта, учитывая имеющиеся у россиян средства поражения, атака не станет чем-то принципиально новым или беспрецедентным в масштабах всей страны.

В случае концентрации большого количества ракет и дронов на отдельном городе или объекте, в частности на Киеве или правительственном квартале, удар может быть ощутимо мощнее, чем предыдущие,

– говорит Коваленко.

Эксперт объясняет, что именно сосредоточенное давление по одному направлению представляет наибольший риск, ведь создает значительную нагрузку на систему противовоздушной обороны.

Вместе с тем Коваленко подчеркивает, что российские войска уже привлекают практически все имеющиеся средства поражения, поэтому каких-то неожиданных решений или принципиально новой тактики ожидать не стоит.

По словам аналитика, новогодние и праздничные даты остаются для России "триггерными", и именно в эти периоды оккупанты пытаются осуществлять демонстративные атаки с целью запугивания украинского общества.

