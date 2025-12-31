Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ДТЭК и начальника Киевской ОВА Николая Калашника.
Что известно о возвращении света в город?
После почти 100 часов обесточивания в Вышгороде полностью восстановили электроснабжение для всех жителей. Из-за значительных повреждений подстанции работы продолжались четверо суток непрерывно, днем и ночью. В результате свет вернули более чем в 9 тысяч семей.
Всего в течение недели аварийные бригады энергетиков восстановили электроснабжение для 356,5 тысяч семей в 46 населенных пунктах Киевской области, пострадавших в результате российских атак.
В то же время восстановительные работы продолжаются в районах с самыми сложными повреждениями. На левобережье области временно применяют экстренные отключения. Вся критическая инфраструктура оживлена. Работают системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и пункты несокрушимости.
Почему россияне продолжают уничтожать украинскую энергетику?
Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины не с целью полного блэкаута, а для психологического давления на население. Основная цель этих атак – посеять панику, сломать сопротивление украинцев и разделить общество, особенно через удары по системам теплоснабжения зимой.
Враг сознательно нарушает целостность энергосистемы, что затрудняет электроснабжение на Левобережье и в отдельных регионах Правобережья и способствует распространению дестабилизирующих нарративов. В случае прекращения обстрелов для полного восстановления стабильной работы энергосистемы без отключений понадобится около двух месяцев.