Про це пише 24 Канал з посиланням на ДТЕК та начальника Київської ОВА Миколи Калашника.
Дивіться також Графіки відключень для більшості областей: як вимикатимуть світло в Україні 31 грудня
Що відомо про повернення світла у місто?
Після майже 100 годин знеструмлення у Вишгороді повністю відновили електропостачання для всіх мешканців. Через значні пошкодження підстанції роботи тривали чотири доби безперервно, вдень і вночі. У результаті світло повернули більш ніж у 9 тисяч родин.
Загалом упродовж тижня аварійні бригади енергетиків відновили електропостачання для 356,5 тисячі родин у 46 населених пунктах Київської області, які постраждали внаслідок російських атак.
Водночас відновлювальні роботи продовжуються в районах із найскладнішими пошкодженнями. На лівобережжі області тимчасово застосовують екстрені відключення. Уся критична інфраструктура заживлена. Працюють системи водопостачання, водовідведення, теплопостачання та пункти незламності.
Чому росіяни продовжують знищувати українську енергетику?
Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України не з метою повного блекауту, а для психологічного тиску на населення. Основна мета цих атак – посіяти паніку, зламати опір українців і розділити суспільство, особливо через удари по системах теплопостачання взимку.
Ворог свідомо порушує цілісність енергосистеми, що ускладнює електропостачання на Лівобережжі та в окремих регіонах Правобережжя й сприяє поширенню дестабілізаційних наративів. У разі припинення обстрілів для повного відновлення стабільної роботи енергосистеми без відключень знадобиться близько двох місяців.