Про це пише 24 Канал з посиланням на ДТЕК та начальника Київської ОВА Миколи Калашника.

Дивіться також Графіки відключень для більшості областей: як вимикатимуть світло в Україні 31 грудня

Що відомо про повернення світла у місто?

Після майже 100 годин знеструмлення у Вишгороді повністю відновили електропостачання для всіх мешканців. Через значні пошкодження підстанції роботи тривали чотири доби безперервно, вдень і вночі. У результаті світло повернули більш ніж у 9 тисяч родин.

Загалом упродовж тижня аварійні бригади енергетиків відновили електропостачання для 356,5 тисячі родин у 46 населених пунктах Київської області, які постраждали внаслідок російських атак.

Водночас відновлювальні роботи продовжуються в районах із найскладнішими пошкодженнями. На лівобережжі області тимчасово застосовують екстрені відключення. Уся критична інфраструктура заживлена. Працюють системи водопостачання, водовідведення, теплопостачання та пункти незламності.

Чому росіяни продовжують знищувати українську енергетику?