"Мати" – тут, а ви навіть не "мачуха", ви – "дочка", – Епіфаній звернувся до Росії
Джерело:DetectorUA
Предстоятель Православної церкви України Епіфаній заявив, що Росія раніше переймала надбання України, видаючи їх за свої. Тепер, коли Київ відновлює історичну справедливість, Кремль бунтує.
Митрополит Епіфаній в інтерв'ю каналу розповів про "перший київський кремль" і історичне коріння, яке втрачає Росія.
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Росію дратує історична правда
Глава ПЦУ зазначив, що між дзвіницею Михайлівського золотоверхого собору і Софією Київською є "духовна вісь українського народу".
Ще називають, що це перший київський кремль, який теж Москва перейняла. Але все звідси, коріння – тут. І чому вони так бунтують зараз? Тому що вони втрачають це історичне коріння,
– наголосив Епіфаній.
Адже саме на території України, як би це не заперечувала Росії, був апостол Андрій Первозванний, було хрещення Русі. "Вони називають це "єдиною купіллю", але історія тут, коріння тут", – пояснив митрополит.
Україна бореться за своє
Водночас Україна, впевнений Епіфаній, прагне бути незалежною та не хоче, щоб цей так званий старший брат задушив її у своїх люблячих обіймах.
Дружімо, але на рівних правах. Немає ні старшого, ні молодшого. Є, навпаки, "мати" – тут, а ви – "дочка". Ви – не "мати", ви навіть не "мачуха",
– зазначив глава ПЦУ.
Він додав, що Росія все вкрала в України – "все перейняла, все забрала, все переписала, все зробила на свій лад". А тепер, коли українці активно відтворюють об'єктивну історію, Москва протидіє та намагається знищити український народ, як це було раніше. Однак стерти українську ідентичність не вийшло.Довідка. Православну церкву України створили на об'єднавчому соборі в Софії Київській 15 грудня 2018 року. На початку січня 2019 року в Константинополі вселенський патріарх Варфоломій підписав томос про автокефалію для ПЦУ. Увесь цей час Російська православна церква, яка ще й проти цієї назви, всіляко перешкоджала цьому.