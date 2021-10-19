"Мати" – тут, а ви навіть не "мачуха", ви – "дочка", – Епіфаній звернувся до Росії

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній заявив, що Росія раніше переймала надбання України, видаючи їх за свої. Тепер, коли Київ відновлює історичну справедливість, Кремль бунтує.

Митрополит Епіфаній в інтерв'ю каналу розповів про "перший київський кремль" і історичне коріння, яке втрачає Росія.

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Росію дратує історична правда

Глава ПЦУ зазначив, що між дзвіницею Михайлівського золотоверхого собору і Софією Київською є "духовна вісь українського народу".

Ще називають, що це перший київський кремль, який теж Москва перейняла. Але все звідси, коріння – тут. І чому вони так бунтують зараз? Тому що вони втрачають це історичне коріння,

– наголосив Епіфаній.

Адже саме на території України, як би це не заперечувала Росії, був апостол Андрій Первозванний, було хрещення Русі. "Вони називають це "єдиною купіллю", але історія тут, коріння тут", – пояснив митрополит.

Україна бореться за своє

Водночас Україна, впевнений Епіфаній, прагне бути незалежною та не хоче, щоб цей так званий старший брат задушив її у своїх люблячих обіймах.

Дружімо, але на рівних правах. Немає ні старшого, ні молодшого. Є, навпаки, "мати" – тут, а ви – "дочка". Ви – не "мати", ви навіть не "мачуха",

– зазначив глава ПЦУ.

Він додав, що Росія все вкрала в України – "все перейняла, все забрала, все переписала, все зробила на свій лад". А тепер, коли українці активно відтворюють об'єктивну історію, Москва протидіє та намагається знищити український народ, як це було раніше. Однак стерти українську ідентичність не вийшло.