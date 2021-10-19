Митрополит Епіфаній в інтерв'ю каналу розповів про "перший київський кремль" і історичне коріння, яке втрачає Росія.

Читайте також Вірян ПЦУ вже удвічі більше, ніж у Московського патріархату, – опитування

Росію дратує історична правда

Глава ПЦУ зазначив, що між дзвіницею Михайлівського золотоверхого собору і Софією Київською є "духовна вісь українського народу".

Ще називають, що це перший київський кремль, який теж Москва перейняла. Але все звідси, коріння – тут. І чому вони так бунтують зараз? Тому що вони втрачають це історичне коріння,

– наголосив Епіфаній.

Адже саме на території України, як би це не заперечувала Росії, був апостол Андрій Первозванний, було хрещення Русі. "Вони називають це "єдиною купіллю", але історія тут, коріння тут", – пояснив митрополит.

Україна бореться за своє

Водночас Україна, впевнений Епіфаній, прагне бути незалежною та не хоче, щоб цей так званий старший брат задушив її у своїх люблячих обіймах.

Дружімо, але на рівних правах. Немає ні старшого, ні молодшого. Є, навпаки, "мати" – тут, а ви – "дочка". Ви – не "мати", ви навіть не "мачуха",

– зазначив глава ПЦУ.

Він додав, що Росія все вкрала в України – "все перейняла, все забрала, все переписала, все зробила на свій лад". А тепер, коли українці активно відтворюють об'єктивну історію, Москва протидіє та намагається знищити український народ, як це було раніше. Однак стерти українську ідентичність не вийшло.

Довідка. Православну церкву України створили на об'єднавчому соборі в Софії Київській 15 грудня 2018 року. На початку січня 2019 року в Константинополі вселенський патріарх Варфоломій підписав томос про автокефалію для ПЦУ. Увесь цей час Російська православна церква, яка ще й проти цієї назви, всіляко перешкоджала цьому.