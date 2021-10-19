Митрополит Епифаний в интервью каналу рассказал о "первом киевском кремле" и исторических корнях, которые теряет Россия.

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Россию раздражает историческая правда

Глава ПЦУ отметил, что между колокольней Михайловского златоверхого собора и Софией Киевской есть "духовная ось украинского народа".

Еще называют, что это первый киевский кремль, который тоже Москва переняла. Но все отсюда, корни – здесь. И почему они так бунтуют сейчас? Потому что они теряют эти исторические корни,

– подчеркнул Епифаний.

Так как именно на территории Украины, как бы это не отрицала Россия, был апостол Андрей Первозванный, было крещение Руси. "Они называют это "единой купелью", но история здесь, корни здесь", – объяснил митрополит.

Украина борется за свое

В то же время Украина, уверен Епифаний, стремится быть независимой и не хочет, чтобы этот так называемый старший брат задушил ее в своих любящих объятиях.

Дружим, но на равных правах. Нет ни старшего, ни младшего. Наоборот, "мать" – здесь, а вы – "дочь". Вы – не "мать", вы даже не "мачеха",

– отметил глава ПЦУ.

Он добавил, что Россия все украла у Украины – "все переняла, все забрала, все переписала, все сделала на свой лад". А теперь, когда украинцы активно воспроизводят объективную историю, Москва противодействует и пытается уничтожить украинский народ, как это было раньше. Однако стереть украинскую идентичность не получилось.

Справка. Православную церковь Украины создали на объединительном соборе в Софии Киевской 15 декабря 2018 года. В начале января 2019 года в Константинополе вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии для ПЦУ. Все это время Русская православная церковь, которая еще и против этого названия, всячески препятствовала этому.