У відкритому морі й під обстрілами: медики ГУР провели унікальну рятувальну операцію
- Медики ГУР провели унікальну рятувальну операцію у відкритому морі під загрозою ворожого вогню та без повноцінного медичного обладнання.
- Українського бійця з масивною крововтратою та переохолодженням успішно стабілізували та транспортували до берега після 45-хвилинної операції.
Медики Головного управління розвідки Міністерства оборони України провели унікальну рятувальну операцію у відкритому морі. Лікарі діяли в умовах загрози ворожого вогню та без повноцінного медичного обладнання.
Про деталі операції вперше розповіли в ефірі телемарафону, пише 24 Канал.
Яку операцію провели медики ГУР?
Українського бійця доставили на плавучу платформу у вкрай тяжкому стані. Він зазнав масивної крововтрати, травматичної ампутації та сильного переохолодження.
Медик на позивний "Точіні" пояснив, що накладання турнікетів відбулося із запізненням, що ускладнило стан військового. Через це збільшилася крововтрата, додалася гіпотермія. Стан був важкий.
Команда медиків діяла в умовах низької температури – близько 10 градусів тепла. Спершу бійця почали інтенсивно зігрівати, після чого, коли життєво важливі показники стабілізувалися, лікарі перейшли до оперативного втручання.
Операція тривала приблизно 45 хвилин і завершилася успішно. Після стабілізації стану бійця транспортували до берега катерами, переданими благодійниками для ГУР у межах ініціативи "Катери для ГУР".
