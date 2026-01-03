Про деталі операції вперше розповіли в ефірі телемарафону, пише 24 Канал.

Дивіться також Росіяни в істериці: як призначення Буданова може змінити хід переговорів зі США

Яку операцію провели медики ГУР?

Українського бійця доставили на плавучу платформу у вкрай тяжкому стані. Він зазнав масивної крововтрати, травматичної ампутації та сильного переохолодження.

Медик на позивний "Точіні" пояснив, що накладання турнікетів відбулося із запізненням, що ускладнило стан військового. Через це збільшилася крововтрата, додалася гіпотермія. Стан був важкий.

Команда медиків діяла в умовах низької температури – близько 10 градусів тепла. Спершу бійця почали інтенсивно зігрівати, після чого, коли життєво важливі показники стабілізувалися, лікарі перейшли до оперативного втручання.

Операція тривала приблизно 45 хвилин і завершилася успішно. Після стабілізації стану бійця транспортували до берега катерами, переданими благодійниками для ГУР у межах ініціативи "Катери для ГУР".

Останні новини про війну з Росією