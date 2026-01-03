О деталях операции впервые рассказали в эфире телемарафона, пишет 24 Канал.
Какую операцию провели медики ГУР?
Украинского бойца доставили на плавучую платформу в крайне тяжелом состоянии. Он получил массивную кровопотерю, травматической ампутации и сильное переохлаждение.
Медик с позывным "Точини" объяснил, что наложение турникетов произошло с опозданием, что осложнило состояние военного. Из-за этого увеличилась кровопотеря, добавилась гипотермия. Состояние было тяжелое.
Команда медиков действовала в условиях низкой температуры – около 10 градусов тепла. Сначала бойца начали интенсивно согревать, после чего, когда жизненно важные показатели стабилизировались, врачи перешли к оперативному вмешательству.
Операция длилась примерно 45 минут и завершилась успешно. После стабилизации состояния бойца транспортировали к берегу катерами, переданными благотворителями для ГУР в рамках инициативы "Катера для ГУР".
Последние новости о войне с Россией
К слову, в Институте изучения войны рассказали, что российские войска не достигли значительного прогресса на большинстве направлений на фронте, включая Сумскую и Харьковскую области, а также на Купянском направлении.
В то же время украинские войска удерживали позиции или имели продвижение на направлении Славянск-Лиман, тогда как россияне тактически продвинулись в районе Константиновка-Дружковка.
Также известно, что мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал быть внимательными к ночным тревогам в ближайшие 48 часов из-за ожидаемого массированного ракетного удара.