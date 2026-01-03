Однако украинские войска противодействуют врагу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Смотрите также Враг терроризирует Донецкую область, украинцы продвинулись на Запорожье: отчет и карты ISW

В Институте изучения войны рассказали о ситуации на фронте / Карты ISW

В субботу, 3 января, аналитики DeepState обновили карту боевых действий. По их данным, оккупанты продвинулись в Мирнограде, Покровске и Светлом в Донецкой области.

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в эфире 24 Канала рассказал, что россияне находятся в окрестностях Константиновки, бои продолжаются в городской застройке. Враг использует тактику инфильтрации, так же как в Покровске, Мирнограде, а когда-то в Купянске.