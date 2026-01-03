Однако украинские войска противодействуют врагу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Какая ситуация на фронте?

  • Российские войска продолжали наступательные операции в Сумской области 1 и 2 января, но не достигли подтвержденного прогресса.
  • Оккупанты продолжали наступать на севере Харьковской области и на Купянском направлении 1 и 2 января, но не достигли подтвержденного прогресса.
  • Россияне проводили наступательные операции к северу от Великого Бурлука вблизи Дегтярного, на северо-восток от Большого Бурлука вблизи Амбарного и в направлении Довгенького, на юго-восток от Большого Бурлука вблизи Двуречанского и в направлении Обуховки с 31 декабря по 2 января, но не продвинулись.

В Институте изучения войны рассказали о ситуации на фронте / Карты ISW

  • Украинские войска недавно удерживали позиции или имели продвижение на направлении Славянск-Лиман.
  • Захватчики продолжали наступательные операции на Северском направлении 1 и 2 января, но не продвинулись вперед.
  • Однако российская армия недавно продвинулась в тактическом районе Константиновка-Дружковка. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 1 января, свидетельствуют о том, что она имела продвижение на северо-запад от Александро-Калиново (к югу от Константиновки).
  • Российские войска продолжали наступательные операции на Добропольском и Покровском направлениях 1 и 2 января, но не продвинулись вперед.
  • Оккупанты продолжали наступательные операции вблизи самой Новопавловки и к югу от Новопавловки у Филиала 1 и 2 января, но успеха не имели.
  • Враг продолжал наступательные операции на Александровском направлении 1 и 2 января, но не продвинулся.
  • Российские войска продолжали наступательные операции на направлении Гуляйполя с 31 декабря по 2 января, но продвижений не было.
  • Россияне недавно продвинулись на запад Запорожской области.
  • Российская армия продолжала ограниченные наступательные операции на Херсонском направлении 1 и 2 января, но не продвинулась вперед.

Коротко о главных событиях на фронте

  • В субботу, 3 января, аналитики DeepState обновили карту боевых действий. По их данным, оккупанты продвинулись в Мирнограде, Покровске и Светлом в Донецкой области.

  • Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в эфире 24 Канала рассказал, что россияне находятся в окрестностях Константиновки, бои продолжаются в городской застройке. Враг использует тактику инфильтрации, так же как в Покровске, Мирнограде, а когда-то в Купянске.

  • Стоит заметить, что в течение 2025 года российские войска совершили 61 390 штурмов позиций Сил обороны по всей линии фронта, из них почти 70% пришлись на Донецкую область.