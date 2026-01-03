В открытом море и под обстрелами: медики ГУР провели уникальную спасательную операцию

Медики Главного управления разведки Министерства обороны Украины провели уникальную спасательную операцию в открытом море. Врачи действовали в условиях угрозы вражеского огня и без полноценного медицинского оборудования.

О деталях операции впервые рассказали в эфире телемарафона, пишет 24 Канал.

Какую операцию провели медики ГУР?

Украинского бойца доставили на плавучую платформу в крайне тяжелом состоянии. Он получил массивную кровопотерю, травматической ампутации и сильное переохлаждение.

Медик с позывным "Точини" объяснил, что наложение турникетов произошло с опозданием, что осложнило состояние военного. Из-за этого увеличилась кровопотеря, добавилась гипотермия. Состояние было тяжелое.

Команда медиков действовала в условиях низкой температуры – около 10 градусов тепла. Сначала бойца начали интенсивно согревать, после чего, когда жизненно важные показатели стабилизировались, врачи перешли к оперативному вмешательству.

Операция длилась примерно 45 минут и завершилась успешно. После стабилизации состояния бойца транспортировали к берегу катерами, переданными благотворителями для ГУР в рамках инициативы "Катера для ГУР".

