Медкомісія при мобілізації: як проходить обстеження і хто непридатний до служби

Наразі в Україні триває мобілізація. В умовах воєнного стану отримати повістку можуть усі чоловіки призовного віку.

Якщо ви отримали повістку, потрібно прийти до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати) – там вас можуть направити на обстеження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Увага На вулиці, у магазинах і на роботі: де українцям можуть вручати повістки

Правовий аналітик благодійного фонду "Право на захист" Руслан Романів пояснив, що у воєнний час людина проходить медкомісію, навіть якщо вона проходила її до мобілізації і була визнана придатною, адже за цей період обставини могли змінитися.

Зверніть увагу! Якщо у висновку медкомісії зазначено, що людина тимчасово непридатна і проходить лікування, повторний огляд може відбуватися за 2 – 6 місяців.

Якщо людина непридатна до військової служби, повторний огляд відбувається за 6-12 місяців.

Як проходить медкомісія?

Передусім людину направляють на здачу аналізів, флюорографії, ЕКГ в заклади охорони здоров'я, адже у військоматах можливості пройти всі ці процедури немає.

Отже, перед медкомісією потрібно зробити:

рентгенологічне (флюорографічне) обстеження органів грудної клітки;

загальний аналіз крові та дослідження сечі;

визначення групи крові та резус-належності (людям, у яких немає відповідної відмітки у військовому квитку);

Електрокардіографію (ЕКГ).

Якщо військовозобов'язаному понад 40 років, крім цих процедур йому також проводять:

вимір внутрішньоочного тиску;

дослідження крові на цукор.

До початку огляду військкомат отримує дані з психоневрологічних, протитуберкульозних, шкірно-венеричних диспансерів, наркологічних закладів щодо військовозобов'язаних.

На людей, які перебувають на обліку у цих закладах – отримують витяг з історії хвороби, на людей з інвалідністю – дані з органів соціального захисту і медкартку з поліклінік та медико-санітарних частин за місцем проживання, роботи або навчання.

Військовозобов’язаного повинні оглянути:

хірург;

терапевт;

невропатолог;

психіатр;

офтальмолог;

оториноларинголог;

стоматолог;

дерматолог.

Важливо! Люди з усіма групами інвалідності не підлягають мобілізації (ст. 23 Закону України "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку").

Люди з інвалідністю можуть можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою і тільки за місцем проживання.

Водночас юрист наголошує, якщо вам вручили повістку, ви зобов'язані з'явитися до військкомату незалежно від того, чи маєте інвалідність і надати документи, які це підтверджують.

Якщо вас визнали придатним до військової служби, але ви визнані особою з інвалідністю в установленому порядку, ви можете оскаржити рішення медкомісії.

Вас визнали придатним без належного огляду: як діяти

Юрист радить людям, які не погоджуються з висновками медичного огляду, викладеними в постанові відповідної ВЛК, оскаржувати постанову в досудовому або судовому порядку.

Як узагалі визначають придатність до служби

В умовах воєнного стану після закінчення медичного обстеження медкомісія виносить одну з цих постанов:

"придатний до військової служби";

"тимчасово непридатний до військової служби" – тоді має бути вказана дата повторного огляду;

"непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку".

Військовозобов'язаний також може бути "непридатним до військової служби у мирний час, але обмежено придатним у воєнний час" – під час війни він підлягає мобілізації.

Окремої таблиці щодо вимог під час мобілізації немає.

Юрист уточнює, що перелік захворювань, які дають можливість бути непридатним до військової служби у мирний час, є значно ширшим, ніж у воєнний.

В Україні продовжили мобілізацію до серпня / Фото Генштаб ЗСУ

Коли людину вважають непридатною до служби

Військовозобов'язаний непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку при таких ознаках:

гострота зору одного ока нижче 0,1 або його сліпота;

відсутність очного яблука при гостроті зору другого ока 0,3 і нижче або гострота зору обох очей 0,2 і нижче.

Людина є непридатною до військової служби в мирний час, але обмежено придатною у воєнний час при:

гостроті зору одного ока нижче 0,1 або його сліпоті;

відсутності очного яблука при гостроті зору другого ока 0,4 і вище або гостроті зору одного ока 0,3 при гостроті зору другого ока від 0,3 до 0,1.

Водночас гострі хвороби ока, стани після хірургічних операцій на оці роблять людину тимчасово непридатною.

З якими хворобами не беруть до армії

Окрім хвороб зору є низка медичних станів, які передбачають непридатність до військової служби. Вони визначені в статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Хвороби слуху

Не підлягають мобілізації особи, які страждають на стійку, повну глухоту на обидва вуха або глухонімоту, що мають виражені вестибулярно-вегетативні порушення, які супроводжуються виникненням симптомів хвороби Меньєра.

У більшості випадків люди, які мають захворюваннями слуху, є непридатними до військової служби у мирний час та обмежено придатні – у воєнний час.

Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

Зокрема, кишкові інфекційні хвороби, бактеріальні зоонози, вірусні інфекційні хвороби центральної нервової системи, вірусні геморагічні гарячки, вірусні інфекційні хвороби з ушкодженням шкіри та слизових оболонок, гельмінтози, педикульоз та наслідки інфекційних та паразитарних хвороб є протипоказом для військової служби в мирний період. У воєнний час такі пацієнти вважаються обмежено придатними.

Активний прогресивний туберкульоз із розпадом легеневої тканини вважається достатньою підставою для непридатності до військової служби з виключенням з військового обліку.

Водночас туберкульоз легень без виділення мікобактерій та розпаду легеневої тканини чи клінічно вилікуваний робить особу непридатною для військової служби в мирний час, але обмежено придатною – у воєнний.

Розлади психіки та поведінки

Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку є хворі, що мають:

різко виражені стійкі психічні розлади,

розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин (алкоголю чи наркотиків) при синдромі залежності з різкими, стійкими психічними розладами,

шизофренію, шизотипові та маячні розлади, афективні розлади з часто повторюваними фазами,

невротичні розлади при різко виражених, стійких хворобливих проявах,

різко виражені поведінкові розлади, зі схильністю до повторних тривалих декомпенсацій або патологічних реакцій,

глибоку та тяжку розумову відсталість.

Злоякісні та доброякісні новоутворення

Усі ті, хто проходив хірургічне лікування або променеву терапію, є тимчасово непридатними під час війни для служби в армії.

Доброякісні новоутворення всіх локалізацій зі значними порушеннями функцій є підставою для непридатності до військової служби з виключенням з військового обліку.

Хвороби крові та кровотворних органів

Причиною для непридатності до військової служби з виключенням з військового обліку можуть бути анемії зі значними порушеннями функцій анемії, що швидко прогресують, порушення згортання крові, геморагічні стани, інші хвороби крові, порушення з залученням імунного механізму тощо.

Хвороби нервової системи

прогресивні, зі значними порушеннями функцій запальні хвороби ЦНС (менінгіт, енцефаліт, мієліт, енцефаломієліт, внутрішньочерепний та внутрішньохребтовий абсцес тощо),

прогресивні, зі значними порушеннями функцій системні атрофії, церебральний параліч, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, усі види дистоній (крім вегетосудинної) тощо,

епілепсія за наявності частих епілептичних нападів або виражених психічних розладів,

швидко прогресивні, зі значними порушеннями функцій хвороби периферичної нервової системи.

Хвороби системи кровообігу

із серцевою недостатністю II-Б-III стадії у випадку некоронарногенних хворобах серця,

із серцевою недостатністю II-Б - III стадії у випадку ішемічних хвороб серця,

з гіпертонічною хворобою III стадії,

з цереброваскулярними хворобами (наприклад, інфаркт головного мозку чи інсульт) зі значними порушеннями функцій,

з хворобами артерій, артеріол та капілярів, вен, лімфатичних вузлів (атеросклерози, тромбози, варикози тощо) зі значними порушеннями кровообігу та функцій.

Хвороби органів дихання

З військового обліку можуть бути виключені хворі на тяжку персистаційну бронхіальну астму та ті, хто має хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів та легенів зі значними порушеннями функції зовнішнього дихання.

Від служби в армії звільняються особи, які страждають хронічною формою бронхіту та пневмонії, ХОЗЛ, емфіземою та бронхоектатичною хворобою, пневмоконіозом, хронічними пневмонітами, ідіопатичною фіброзною формою альвеоліту, легеневим альвеолярним протеїнозом, гемосидерозом, будь-якими хронічними гнійними та некротичними хворобами плеври.

Хвороби органів травлення та хвороби ендокринної системи теж є підставою непридатності до військової служби.

Підставами для виключення з військового обліку є:

щелепно-лицьові аномалії (крім вроджених), включаючи аномалії прикусу зі значними порушеннями дихальної, нюхової, жувальної, ковтальної та мовної функцій;

хвороби стравохода, шлунка та дванадцятипалої кишки, апендикса, кишківника та очеревини зі значними порушеннями функцій;

виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки зі значними порушеннями функцій;

хвороби печінки зі значними порушеннями функцій;

різноманітні грижі зі значними порушеннями функцій.

Довічно звільняють від військової служби призовників, які страждають на виразкову хворобу шлунку або дванадцятипалої кишки, езофагіт, гастрит, гастродуоденіт, гастроезофагеальну рефлюксну хворобу, хворобу Крона, виразковий коліт, кишкову непрохідність, паралітичний ілеус, інвагінацією, дивертикульоз товстої кишки, синдром роздратованого кишківника, спайкову хворобу, захворюваннями печінки, які супроводжуються серйозним порушенням у роботі органа.

Захворювання, що передаються статевим шляхом

У мирний час вважаються непридатними до проходження служби в армії особи, у яких виявлено вроджену або набуту форму сифілісу, однак у воєнний час можливість проходження служби такими призовниками визначається індивідуально.

Не допускаються до служби в ЗСУ ті, у кого виявлена ​​гонококова, трихомонадна інфекція, а також інші ЗПСШ, але тільки до того моменту, поки людина не пройде лікування.

ВІЛ-хворі

Якщо ВІЛ супроводжується розвитком паразитарних чи інфекційних захворювань, утворенням злоякісних пухлинних процесів, іншими уточненими захворюваннями, то призовник звільняється від служби у мирний та у воєнний час. А безсимптомні носії вірусу імунодефіциту вважаються обмежено придатними до проходження військової служби.

Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

Єдиною підставою для виключення з військового обліку може бути дифузний нейродерміт (атопічний дерматит) з поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву, пухирчатка звичайна, герпетиформний дерматит. Решта шкірних захворювань роблять особу непридатною для військової служби в мирний період або тимчасово непридатною.

Хвороби кістково-м'язової системи

Важка форма артриту, артрозу, ревматоїдного васкуліту, хвороба Стілла, синдром Фелті, псоріатична або ентеропатична артропатія, ревматоїдний бурсит, подагра, вузликовий поліартрит, хвороба Бехчета, кристалічна артропатія, а також інші патології, що супроводжуються вираженим порушенням функції пошкодженого органа є причиною для непридатності до військової служби.

Не підлягають мобілізації особи, які страждають на:

виражену деформацію або дефекти пальців кисті, стоп,

важку форму плоскостопості,

фібробластичні патології з порушенням рухової активності.

Не мобілізують осіб після ампутації кінцівки, а також тих, хто має тяжкі захворювання хребта.

Хвороби та патології сечостатевої системи

Людей, які мають тяжкий нефротичний синдром, хронічний інтерстиціальний нефрит, гострий пієліт, пієлонефрит, тубулоінтерстиціальний нефрит, хронічний первинний пієлонефрит, нефропатії, ниркову недостатність, гідронефроз, піонефир не можуть призвати до армії.

ВЛК виносить рішення залежно від перебігу хвороби.

Вроджені аномалії (вади розвитку), деформації та хромосомні порушення, травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин можуть бути підставою для з виключення з військового обліку у разі, якщо спричиняють значні порушення функцій.

До теми Мобілізація – не покарання: у ЗСУ та Міноборони прокоментували гучні випадки вручення повісток

Як саме висновки медкомісії вплинуть на вид служби?

Під час ухвалення рішення щодо того, у яких родах військ, частинах, підрозділах може служити людина, комісія керується Додатком 3 до Положення №402.

У ньому зазначені мінімальні/максимальні показники фізичного розвитку, які необхідні для певного роду військ, частин, підрозділів.

Також додаток визначає перелік хвороб та статті Розкладу хвороб, через які людина може бути непридатна до служби у тих чи інших військах.

У документі зазначені статті – стани здоров'я, які може мати військовослужбовець, і які можуть завадити йому служити у певних родах військ.

Тому вид служби, який буде виконувати військовослужбовець, залежить від індивідуальних особливостей. У постанові у довільній формі також вказується, які види служби та роботи протипоказані людині.

Як підтвердити непридатність до служби?

Щоб підтвердити непридатності до військової служби під час мобілізації потрібно пройти медичне обстеження. Якщо комісія визначає непридатність до військової служби, людину можуть виключити з військового обліку.

Якщо у людини є проблеми зі здоров'ям?

У воєнний час та під час мобілізації відстрочення від призову за станом здоров'я надається на строк до 2 місяців.

Потім за медичними показаннями його можуть продовжити на 2 місяці. Утретє продовження надають на такий самий термін.

Після закінчення третьої відстрочки людину мають оглянути – тоді розглядають питання придатності до військової служби загалом.

Якщо медкомісія визнала, що людина потребує лікування (відстрочки від прийняття на військову службу, збір), її можуть відправити на лікування.

Коли військового можуть комісувати / Фото Армія FM

Обставини, за яких мобілізованого можуть комісувати

Військового можуть комісувати, якщо він непридатний до служби. Це відбувається за таким алгоритмом:

у військовослужбовця виявляють захворювання, наслідки травми (поранення, контузії, каліцтва), які у воєнний час роблять його непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку;

роблять відповідний запис в медичній книжці з підписом начальника військового лікувального закладу;

далі людину направляють на медичний огляд ВЛК військкомату;

начальник військового лікувального закладу встановлює ступінь придатності до військової служби;

та ухвалює рішення на підставі подання начальника лікувального відділення, у якому лікується боєць.

Військово-лікарська комісія оглядає бійців у військових лікувальних закладах за територіальним принципом. Зокрема, за місцем проживання, лікування, навчання, перебування у відрядженні, проведення відпустки.

Комісія проводить огляд бійців тільки по завершенню лікування у військовій чи цивільній лікарні.