Медкомиссия при мобилизации: как проходит обследование и кто непригоден к службе

В Украине продолжается мобилизация. В условиях военного положения получить повестку могут все мужчины призывного возраста.

Если вы получили повестку, нужно прийти в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы) – там вас могут направить на обследование военно-врачебной комиссии (ВВК).

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Правовой аналитик благотворительного фонда "Право на защиту" Руслан Романив объяснил, что в военное время человек проходит медкомиссию, даже если он проходил ее до мобилизации и был признан пригодным, ведь за этот период обстоятельства могли измениться.

Обратите внимание! Если в заключении медкомиссии указано, что человек временно непригоден и проходит лечение, повторный осмотр может происходить через 2 – 6 месяцев.

Если человек непригоден к военной службе, повторный осмотр происходит через 6 – 12 месяцев.

Как проходит медкомиссия?

Прежде всего, человека направляют на сдачу анализов, флюорографии, ЭКГ в учреждения здравоохранения, ведь в военкоматах возможности пройти все эти процедуры нет.

Итак, перед медкомиссией нужно сделать:

рентгенологическое (флюорографическое) обследование органов грудной клетки;

общий анализ крови и исследование мочи;

определение группы крови и резус-принадлежности (людям, у которых нет соответствующей отметки в военном билете);

Электрокардиографию (ЭКГ).

Если военнообязанному больше 40 лет, кроме этих процедур, ему также проводят:

измерение внутриглазного давления;

исследование крови на сахар.

До начала осмотра военкомат получает данные из психоневрологических, противотуберкулезных, кожно-венерических диспансеров, наркологических учреждений в отношении военнообязанных.

На людей, которые находятся на учете в этих заведениях – получают выписку из истории болезни, на людей с инвалидностью – данные из органов социальной защиты и медкарту из поликлиник и медико-санитарных частей по месту жительства, работы или учебы.

Военнообязанного должны осмотреть:

хирург;

терапевт;

невропатолог;

психиатр;

офтальмолог;

оториноларинголог;

стоматолог;

дерматолог.

Важно! Люди со всеми группами инвалидности не подлежат мобилизации (ст. 23 Закона Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке").

Люди с инвалидностью могут быть призваны на военную службу по их согласию и только по месту жительства.

В то же время юрист отмечает, если вам вручили повестку, вы обязаны явиться в военкомат независимо от того, есть ли у вас инвалидность и предоставить подтверждающие это документы.

Если вас сочли пригодным к военной службе, но вы признаны лицом с инвалидностью в установленном порядке, вы можете обжаловать решение медкомиссии.

Вас сочли пригодным без должного осмотра: как действовать

Юрист советует людям, которые не согласны с выводами медицинского осмотра, изложенными в постановлении соответствующего ВВК, обжаловать постановление в досудебном или судебном порядке.

Как вообще определяют пригодность к службе

В условиях военного положения после окончания медицинского обследования медкомиссия выносит одно из этих постановлений:

"пригоден к военной службе";

"временно непригодный к военной службе" – тогда должна быть указана дата повторного осмотра;

"непригоден к военной службе с исключением из воинского учета".

Военнообязанный может быть "непригодным к военной службе в мирное время, но ограниченно пригодным в военное время" – во время войны он подлежит мобилизации.

Отдельной таблицы относительно требований при мобилизации нет.

Юрист уточняет, что перечень заболеваний, позволяющих быть непригодным к военной службе в мирное время, значительно шире, чем в военное.

В Украине продлили мобилизацию до августа / Фото Генштаб ВСУ

Когда человека считают непригодным к службе

Военнообязанный непригоден к военной службе с исключением из воинского учета при следующих признаках:

острота зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепота;

отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или острота зрения обоих глаз 0,2 и ниже.

Человек непригоден к военной службе в мирное время, но ограниченно пригоден в военное время при:

остроте зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепоте;

отсутствии глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,4 и выше или остроте зрения одного глаза 0,3 при остроте зрения второго глаза от 0,3 до 0,1.

В то же время острые болезни глаза, состояния после хирургических операций в глазу делают человека временно непригодным.

С какими болезнями не принимают в армию

Кроме болезней зрения, есть ряд медицинских состояний, которые предусматривают непригодность к военной службе. Они определены в статье 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Болезни слуха

Не подлежат мобилизации лица, страдающие стойкой, полной глухотой на оба уха или глухонемота, имеющих выраженные вестибулярно-вегетативные нарушения, сопровождающиеся возникновением симптомов болезни Меньера.

В большинстве случаев люди, страдающие заболеваниями слуха, непригодны к военной службе в мирное время и ограниченно пригодны – в военное время.

Некоторые инфекционные и паразитарные заболевания

В частности, кишечные инфекционные болезни, бактериальные зоонозы, вирусные инфекционные болезни центральной нервной системы, вирусные геморрагические лихорадки, вирусные инфекционные болезни с повреждением кожи и слизистых оболочек, гельминтозы, педикулез и последствия инфекционных и паразитарных болезней являются противопоказанием для военной службы в мирный период. В военное время такие пациенты считаются ограниченно пригодными.

Активный прогрессивный туберкулез с распадом легочной ткани считается достаточным основанием для непригодности к военной службе с исключением из воинского учета.

В то же время туберкулез легких без выделения микобактерий и распада легочной ткани или клинически вылеченный делает человека непригодным для военной службы в мирное время, но ограниченно пригодным – в военное.

Расстройства психики и поведения

Непригодными к военной службе с исключением из воинского учета являются больные, имеющие:

резко выражены стойкие психические расстройства,

расстройства психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ (алкоголя или наркотиков) при синдроме зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами,

шизофрению, шизотипические и бредовые расстройства, аффективные расстройства с часто повторяющимися фазами,

невротические расстройства при резко выраженных, стойких болезненных проявлениях,

резко выраженные поведенческие расстройства, со склонностью к повторным длительным декомпенсациям или патологическим реакциям,

глубокую и тяжелую умственную отсталость.

Злокачественные и доброкачественные новообразования

Все те, кто проходил хирургическое лечение или лучевую терапию, временно непригодны во время войны для службы в армии.

Доброкачественные новообразования всех локализаций со значительными нарушениями функций являются основанием для непригодности к военной службе с исключением из воинского учета.

Болезни крови и кроветворных органов

Причиной для непригодности к военной службе с исключением из воинского учета могут быть анемии со значительными нарушениями быстро прогрессирующих функций анемии, нарушения свертывания крови, геморрагические состояния, другие болезни крови, нарушения с привлечением иммунного механизма и т.д.

Болезни нервной системы

прогрессивные, со значительными нарушениями функций воспалительные болезни ЦНС (менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепной и внутрипозвоночный абсцесс и т.п.),

прогрессивные, со значительными нарушениями функций системные атрофии, церебральный паралич, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистоний (кроме вегетососудистой) и т.д.

эпилепсия при наличии частых эпилептических приступов или выраженных психических расстройств,

быстро прогрессивные, со значительными нарушениями функций болезни периферической нервной системы.

Болезни системы кровообращения

с сердечной недостаточностью II-Б-III стадии в случае некоронарногенных болезней сердца,

с сердечной недостаточностью II-Б-III стадии в случае ишемических болезней сердца,

с гипертонической болезнью III стадии,

с цереброваскулярными болезнями (например, инфаркт головного мозга или инсульт) со значительными нарушениями функций,

с болезнями артерий, артериол и капилляров, вен, лимфатических узлов (атеросклерозы, тромбозы, варикозы и т.п.) со значительными нарушениями кровообращения и функций.

Болезни органов дыхания

Из воинского учета могут быть исключены больные тяжелой персистационной бронхиальной астмой и имеющие хронические болезни нижних дыхательных путей и легких со значительными нарушениями функции внешнего дыхания.

От службы в армии освобождаются лица, страдающие хронической формой бронхита и пневмонии, ХОБЛ, эмфиземой и бронхоэктатической болезнью, пневмокониозом, хроническими пневмонитами, идиопатической фиброзной формой альвеолита, легочными гемомиозом и аминоиомиамином.

Болезни органов пищеварения и болезни эндокринной системы тоже служат основанием непригодности к военной службе.

Основаниями для исключения из воинского учета являются:

челюстно-лицевые аномалии (кроме врожденных), включая аномалии прикуса со значительными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций;

болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, аппендикса, кишечника и брюшины со значительными нарушениями функций;

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки со значительными нарушениями функций;

болезни печени со значительными нарушениями функций;

всевозможные грыжи со значительными нарушениями функций.

Пожизненно освобождают от военной службы призывников, страдающих язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки, эзофагитом, гастритом, гастродуоденитом, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, болезнью Крона, язвенным колитом, кишечной непроходимостью, инфузией, паралитической болезнью, заболеваниями печени, сопровождающимися серьезным нарушением в работе органа.

Заболевания, передающиеся половым путем

В мирное время считаются непригодными к прохождению службы в армии лица, у которых обнаружена врожденная или приобретенная форма сифилиса, однако в военное время возможность прохождения службы такими призывниками определяется индивидуально.

Не допускаются к службе в ВСУ те, у кого обнаружена гонококковая, трихомонадная инфекция, а также другие ЗППП, но только до того момента, пока человек не пройдет лечение.

ВИЧ-больные

Если ВИЧ сопровождается развитием паразитарных или инфекционных заболеваний, образованием злокачественных опухолевых процессов и другими уточненными заболеваниями, то призывник освобождается от службы в мирное и военное время. А бессимптомные носители вируса иммунодефицита считаются ограниченно пригодными для прохождения военной службы.

Болезни кожи и подкожной клетчатки

Единственным основанием для исключения из воинского учета может быть диффузный нейродермит (атопический дерматит) с распространенной лихенификацией кожного покрова, обычная пузырчатка, герпетиформный дерматит. Остальные кожные заболевания делают лицо непригодным для военной службы в мирный период или временно непригодным.

Болезни костно-мышечной системы

Тяжелая форма артрита, артроза, ревматоидного васкулита, болезнь Стилла, синдром Фелти, псориатическая или энтеропатическая артропатия, ревматоидный бурсит, подагра, узелковый полиартрит, болезнь Бехчета, кристаллическая артропатия, а также другие патологии, сопровождающиеся выраженным нарушением функции поврежденного органа являются причиной для непригодности к военной службе.

Не подлежат мобилизации лица, страдающие:

выраженной деформацией или дефектами пальцев кисти, стоп,

тяжелой формой плоскостопия,

фибробластические патологии с нарушением двигательной активности.

Не мобилизуют лиц после ампутации конечности, а также имеющих тяжелые заболевания позвоночника.

Болезни и патологии мочеполовой системы

Людей, имеющих тяжелый нефротический синдром, хронический интерстициальный нефрит, острый пиелит, пиелонефрит, тубулоинтерстициальный нефрит, хронический первичный пиелонефрит, нефропатию, почечную недостаточность, гидронефроз, пионефир не могут призвать в армию.

ВВК выносит решение в зависимости от течения болезни.

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения, травмы, отравления и некоторые другие последствия действия внешних причин могут быть основанием для исключения из воинского учета в случае, если влекут за собой значительные нарушения функций.

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Как именно выводы медкомиссии повлияют на вид службы?

При принятии решения о том, в каких родах войск, частях, подразделениях может служить человек, комиссия руководствуется Приложением 3 к Положению №402.

В нем указаны минимальные/максимальные показатели физического развития, необходимые для определенного рода войск, частей, подразделений.

Также приложение определяет перечень болезней и статьи Расписания болезней, по которым человек может быть непригоден к службе в тех или иных войсках.

В документе указаны статьи – состояния здоровья, которые может иметь военнослужащий и которые могут помешать ему служить в определенных родах войск.

Поэтому вид службы, выполняемый военнослужащим, зависит от индивидуальных особенностей. В постановлении в случайной форме также указывается, какие виды службы и работы противопоказаны человеку.

Как подтвердить непригодность к службе?

Чтобы подтвердить негодность к военной службе во время мобилизации нужно пройти медицинское обследование. Если комиссия определяет непригодность к военной службе, человека могут исключить из воинского учета.

Если у человека есть проблемы со здоровьем?

В военное время и во время мобилизации отсрочка от призыва по состоянию здоровья предоставляется сроком до 2 месяцев.

Затем по медицинским показаниям его могут продлить на 2 месяца. В третий раз продолжение предоставляют на такой же срок.

После окончания третьей отсрочки человека должны осмотреть – тогда рассматривают вопросы пригодности к военной службе в целом.

Если медкомиссия признала, что человек нуждается в лечении (отсрочке от принятия на военную службу, сбор), его могут отправить на лечение.

Когда военного могут комиссовать / Фото Армия FM

Обстоятельства, при которых мобилизованного могут комиссовать

Военного могут комиссовать, если он непригоден к службе. Это происходит по следующему алгоритму:

у военнослужащего обнаруживают заболевания, последствия травмы (ранения, контузии, увечья), которые в военное время делают его непригодным к военной службе с исключением из воинского учета;

делают соответствующую запись в медицинской книге с подписью начальника военного лечебного учреждения;

дальше человека направляют на медицинское освидетельствование ВВК военкомата;

начальник военного лечебного учреждения устанавливает степень пригодности военной службы;

и принимает решение на основании представления начальника лечебного отделения, в котором лечится боец.

Военно-врачебная комиссия осматривает бойцов в военных лечебных учреждениях по территориальному принципу. В частности, по месту жительства, лечения, обучения, нахождения в командировке, проведения отпуска.

Комиссия проводит осмотр бойцов только после завершения лечения в военной или гражданской больнице.