Если вы получили повестку, нужно прийти в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы) – там вас могут направить на обследование военно-врачебной комиссии (ВВК).
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Правовой аналитик благотворительного фонда "Право на защиту" Руслан Романив объяснил, что в военное время человек проходит медкомиссию, даже если он проходил ее до мобилизации и был признан пригодным, ведь за этот период обстоятельства могли измениться.
Как проходит медкомиссия?
Прежде всего, человека направляют на сдачу анализов, флюорографии, ЭКГ в учреждения здравоохранения, ведь в военкоматах возможности пройти все эти процедуры нет.
Итак, перед медкомиссией нужно сделать:
- рентгенологическое (флюорографическое) обследование органов грудной клетки;
- общий анализ крови и исследование мочи;
- определение группы крови и резус-принадлежности (людям, у которых нет соответствующей отметки в военном билете);
- Электрокардиографию (ЭКГ).
Если военнообязанному больше 40 лет, кроме этих процедур, ему также проводят:
- измерение внутриглазного давления;
- исследование крови на сахар.
До начала осмотра военкомат получает данные из психоневрологических, противотуберкулезных, кожно-венерических диспансеров, наркологических учреждений в отношении военнообязанных.
На людей, которые находятся на учете в этих заведениях – получают выписку из истории болезни, на людей с инвалидностью – данные из органов социальной защиты и медкарту из поликлиник и медико-санитарных частей по месту жительства, работы или учебы.
Военнообязанного должны осмотреть:
- хирург;
- терапевт;
- невропатолог;
- психиатр;
- офтальмолог;
- оториноларинголог;
- стоматолог;
- дерматолог.
В то же время юрист отмечает, если вам вручили повестку, вы обязаны явиться в военкомат независимо от того, есть ли у вас инвалидность и предоставить подтверждающие это документы.
Если вас сочли пригодным к военной службе, но вы признаны лицом с инвалидностью в установленном порядке, вы можете обжаловать решение медкомиссии.
Вас сочли пригодным без должного осмотра: как действовать
Юрист советует людям, которые не согласны с выводами медицинского осмотра, изложенными в постановлении соответствующего ВВК, обжаловать постановление в досудебном или судебном порядке.
Как вообще определяют пригодность к службе
В условиях военного положения после окончания медицинского обследования медкомиссия выносит одно из этих постановлений:
- "пригоден к военной службе";
- "временно непригодный к военной службе" – тогда должна быть указана дата повторного осмотра;
- "непригоден к военной службе с исключением из воинского учета".
Военнообязанный может быть "непригодным к военной службе в мирное время, но ограниченно пригодным в военное время" – во время войны он подлежит мобилизации.
Отдельной таблицы относительно требований при мобилизации нет.
В Украине продлили мобилизацию до августа / Фото Генштаб ВСУ
Когда человека считают непригодным к службе
Военнообязанный непригоден к военной службе с исключением из воинского учета при следующих признаках:
- острота зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепота;
- отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или острота зрения обоих глаз 0,2 и ниже.
Человек непригоден к военной службе в мирное время, но ограниченно пригоден в военное время при:
- остроте зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепоте;
- отсутствии глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,4 и выше или остроте зрения одного глаза 0,3 при остроте зрения второго глаза от 0,3 до 0,1.
В то же время острые болезни глаза, состояния после хирургических операций в глазу делают человека временно непригодным.
С какими болезнями не принимают в армию
Кроме болезней зрения, есть ряд медицинских состояний, которые предусматривают непригодность к военной службе. Они определены в статье 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Болезни слуха
Не подлежат мобилизации лица, страдающие стойкой, полной глухотой на оба уха или глухонемота, имеющих выраженные вестибулярно-вегетативные нарушения, сопровождающиеся возникновением симптомов болезни Меньера.
В большинстве случаев люди, страдающие заболеваниями слуха, непригодны к военной службе в мирное время и ограниченно пригодны – в военное время.
Некоторые инфекционные и паразитарные заболевания
В частности, кишечные инфекционные болезни, бактериальные зоонозы, вирусные инфекционные болезни центральной нервной системы, вирусные геморрагические лихорадки, вирусные инфекционные болезни с повреждением кожи и слизистых оболочек, гельминтозы, педикулез и последствия инфекционных и паразитарных болезней являются противопоказанием для военной службы в мирный период. В военное время такие пациенты считаются ограниченно пригодными.
Активный прогрессивный туберкулез с распадом легочной ткани считается достаточным основанием для непригодности к военной службе с исключением из воинского учета.
В то же время туберкулез легких без выделения микобактерий и распада легочной ткани или клинически вылеченный делает человека непригодным для военной службы в мирное время, но ограниченно пригодным – в военное.
Расстройства психики и поведения
Непригодными к военной службе с исключением из воинского учета являются больные, имеющие:
- резко выражены стойкие психические расстройства,
- расстройства психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ (алкоголя или наркотиков) при синдроме зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами,
- шизофрению, шизотипические и бредовые расстройства, аффективные расстройства с часто повторяющимися фазами,
- невротические расстройства при резко выраженных, стойких болезненных проявлениях,
- резко выраженные поведенческие расстройства, со склонностью к повторным длительным декомпенсациям или патологическим реакциям,
- глубокую и тяжелую умственную отсталость.
Злокачественные и доброкачественные новообразования
Все те, кто проходил хирургическое лечение или лучевую терапию, временно непригодны во время войны для службы в армии.
Доброкачественные новообразования всех локализаций со значительными нарушениями функций являются основанием для непригодности к военной службе с исключением из воинского учета.
Болезни крови и кроветворных органов
Причиной для непригодности к военной службе с исключением из воинского учета могут быть анемии со значительными нарушениями быстро прогрессирующих функций анемии, нарушения свертывания крови, геморрагические состояния, другие болезни крови, нарушения с привлечением иммунного механизма и т.д.
Болезни нервной системы
- прогрессивные, со значительными нарушениями функций воспалительные болезни ЦНС (менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепной и внутрипозвоночный абсцесс и т.п.),
- прогрессивные, со значительными нарушениями функций системные атрофии, церебральный паралич, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистоний (кроме вегетососудистой) и т.д.
- эпилепсия при наличии частых эпилептических приступов или выраженных психических расстройств,
- быстро прогрессивные, со значительными нарушениями функций болезни периферической нервной системы.
Болезни системы кровообращения
- с сердечной недостаточностью II-Б-III стадии в случае некоронарногенных болезней сердца,
- с сердечной недостаточностью II-Б-III стадии в случае ишемических болезней сердца,
- с гипертонической болезнью III стадии,
- с цереброваскулярными болезнями (например, инфаркт головного мозга или инсульт) со значительными нарушениями функций,
- с болезнями артерий, артериол и капилляров, вен, лимфатических узлов (атеросклерозы, тромбозы, варикозы и т.п.) со значительными нарушениями кровообращения и функций.
Болезни органов дыхания
Из воинского учета могут быть исключены больные тяжелой персистационной бронхиальной астмой и имеющие хронические болезни нижних дыхательных путей и легких со значительными нарушениями функции внешнего дыхания.
От службы в армии освобождаются лица, страдающие хронической формой бронхита и пневмонии, ХОБЛ, эмфиземой и бронхоэктатической болезнью, пневмокониозом, хроническими пневмонитами, идиопатической фиброзной формой альвеолита, легочными гемомиозом и аминоиомиамином.
Болезни органов пищеварения и болезни эндокринной системы тоже служат основанием непригодности к военной службе.
Основаниями для исключения из воинского учета являются:
- челюстно-лицевые аномалии (кроме врожденных), включая аномалии прикуса со значительными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций;
- болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, аппендикса, кишечника и брюшины со значительными нарушениями функций;
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки со значительными нарушениями функций;
- болезни печени со значительными нарушениями функций;
- всевозможные грыжи со значительными нарушениями функций.
Заболевания, передающиеся половым путем
В мирное время считаются непригодными к прохождению службы в армии лица, у которых обнаружена врожденная или приобретенная форма сифилиса, однако в военное время возможность прохождения службы такими призывниками определяется индивидуально.
Не допускаются к службе в ВСУ те, у кого обнаружена гонококковая, трихомонадная инфекция, а также другие ЗППП, но только до того момента, пока человек не пройдет лечение.
ВИЧ-больные
Если ВИЧ сопровождается развитием паразитарных или инфекционных заболеваний, образованием злокачественных опухолевых процессов и другими уточненными заболеваниями, то призывник освобождается от службы в мирное и военное время. А бессимптомные носители вируса иммунодефицита считаются ограниченно пригодными для прохождения военной службы.
Болезни кожи и подкожной клетчатки
Единственным основанием для исключения из воинского учета может быть диффузный нейродермит (атопический дерматит) с распространенной лихенификацией кожного покрова, обычная пузырчатка, герпетиформный дерматит. Остальные кожные заболевания делают лицо непригодным для военной службы в мирный период или временно непригодным.
Болезни костно-мышечной системы
Тяжелая форма артрита, артроза, ревматоидного васкулита, болезнь Стилла, синдром Фелти, псориатическая или энтеропатическая артропатия, ревматоидный бурсит, подагра, узелковый полиартрит, болезнь Бехчета, кристаллическая артропатия, а также другие патологии, сопровождающиеся выраженным нарушением функции поврежденного органа являются причиной для непригодности к военной службе.
Не подлежат мобилизации лица, страдающие:
- выраженной деформацией или дефектами пальцев кисти, стоп,
- тяжелой формой плоскостопия,
- фибробластические патологии с нарушением двигательной активности.
Не мобилизуют лиц после ампутации конечности, а также имеющих тяжелые заболевания позвоночника.
Болезни и патологии мочеполовой системы
Людей, имеющих тяжелый нефротический синдром, хронический интерстициальный нефрит, острый пиелит, пиелонефрит, тубулоинтерстициальный нефрит, хронический первичный пиелонефрит, нефропатию, почечную недостаточность, гидронефроз, пионефир не могут призвать в армию.
ВВК выносит решение в зависимости от течения болезни.
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения, травмы, отравления и некоторые другие последствия действия внешних причин могут быть основанием для исключения из воинского учета в случае, если влекут за собой значительные нарушения функций.
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Как именно выводы медкомиссии повлияют на вид службы?
При принятии решения о том, в каких родах войск, частях, подразделениях может служить человек, комиссия руководствуется Приложением 3 к Положению №402.
В нем указаны минимальные/максимальные показатели физического развития, необходимые для определенного рода войск, частей, подразделений.
Также приложение определяет перечень болезней и статьи Расписания болезней, по которым человек может быть непригоден к службе в тех или иных войсках.
В документе указаны статьи – состояния здоровья, которые может иметь военнослужащий и которые могут помешать ему служить в определенных родах войск.
Поэтому вид службы, выполняемый военнослужащим, зависит от индивидуальных особенностей. В постановлении в случайной форме также указывается, какие виды службы и работы противопоказаны человеку.
Как подтвердить непригодность к службе?
Чтобы подтвердить негодность к военной службе во время мобилизации нужно пройти медицинское обследование. Если комиссия определяет непригодность к военной службе, человека могут исключить из воинского учета.
Если у человека есть проблемы со здоровьем?
- В военное время и во время мобилизации отсрочка от призыва по состоянию здоровья предоставляется сроком до 2 месяцев.
- Затем по медицинским показаниям его могут продлить на 2 месяца. В третий раз продолжение предоставляют на такой же срок.
- После окончания третьей отсрочки человека должны осмотреть – тогда рассматривают вопросы пригодности к военной службе в целом.
- Если медкомиссия признала, что человек нуждается в лечении (отсрочке от принятия на военную службу, сбор), его могут отправить на лечение.
Когда военного могут комиссовать / Фото Армия FM
Обстоятельства, при которых мобилизованные могут комиссовать
Военного могут комиссовать, если он непригоден к службе. Это происходит по следующему алгоритму:
- у военнослужащего обнаруживают заболевания, последствия травмы (ранения, контузии, увечья), которые в военное время делают его непригодным к военной службе с исключением из воинского учета;
- производят соответствующую запись в медицинской книге с подписью начальника военного лечебного учреждения;
- далее человека направляют на медицинское освидетельствование ВЛК военкомата;
- начальник военного лечебного учреждения устанавливает степень годности военной службы;
- и принимает решение из представления начальника лечебного отделения, где лечится боец.
Комиссия проводит осмотр бойцов только после завершения лечения в военной или гражданской больнице.