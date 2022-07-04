Если вы получили повестку, нужно прийти в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы) – там вас могут направить на обследование военно-врачебной комиссии (ВВК).

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Правовой аналитик благотворительного фонда "Право на защиту" Руслан Романив объяснил, что в военное время человек проходит медкомиссию, даже если он проходил ее до мобилизации и был признан пригодным, ведь за этот период обстоятельства могли измениться.

Как проходит медкомиссия?

Прежде всего, человека направляют на сдачу анализов, флюорографии, ЭКГ в учреждения здравоохранения, ведь в военкоматах возможности пройти все эти процедуры нет.

Итак, перед медкомиссией нужно сделать:

  • рентгенологическое (флюорографическое) обследование органов грудной клетки;
  • общий анализ крови и исследование мочи;
  • определение группы крови и резус-принадлежности (людям, у которых нет соответствующей отметки в военном билете);
  • Электрокардиографию (ЭКГ).

Если военнообязанному больше 40 лет, кроме этих процедур, ему также проводят:

  • измерение внутриглазного давления;
  • исследование крови на сахар.

До начала осмотра военкомат получает данные из психоневрологических, противотуберкулезных, кожно-венерических диспансеров, наркологических учреждений в отношении военнообязанных.

На людей, которые находятся на учете в этих заведениях – получают выписку из истории болезни, на людей с инвалидностью – данные из органов социальной защиты и медкарту из поликлиник и медико-санитарных частей по месту жительства, работы или учебы.

Военнообязанного должны осмотреть:

  • хирург;
  • терапевт;
  • невропатолог;
  • психиатр;
  • офтальмолог;
  • оториноларинголог;
  • стоматолог;
  • дерматолог.

В то же время юрист отмечает, если вам вручили повестку, вы обязаны явиться в военкомат независимо от того, есть ли у вас инвалидность и предоставить подтверждающие это документы.

Если вас сочли пригодным к военной службе, но вы признаны лицом с инвалидностью в установленном порядке, вы можете обжаловать решение медкомиссии.

Вас сочли пригодным без должного осмотра: как действовать

Юрист советует людям, которые не согласны с выводами медицинского осмотра, изложенными в постановлении соответствующего ВВК, обжаловать постановление в досудебном или судебном порядке.

Как вообще определяют пригодность к службе

В условиях военного положения после окончания медицинского обследования медкомиссия выносит одно из этих постановлений:

  • "пригоден к военной службе";
  • "временно непригодный к военной службе" – тогда должна быть указана дата повторного осмотра;
  • "непригоден к военной службе с исключением из воинского учета".

Военнообязанный может быть "непригодным к военной службе в мирное время, но ограниченно пригодным в военное время" – во время войны он подлежит мобилизации.

Отдельной таблицы относительно требований при мобилизации нет.

В Украине продлили мобилизацию до августа / Фото Генштаб ВСУ

Когда человека считают непригодным к службе

Военнообязанный непригоден к военной службе с исключением из воинского учета при следующих признаках:

  • острота зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепота;
  • отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или острота зрения обоих глаз 0,2 и ниже.

Человек непригоден к военной службе в мирное время, но ограниченно пригоден в военное время при:

  • остроте зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепоте;
  • отсутствии глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,4 и выше или остроте зрения одного глаза 0,3 при остроте зрения второго глаза от 0,3 до 0,1.

В то же время острые болезни глаза, состояния после хирургических операций в глазу делают человека временно непригодным.

С какими болезнями не принимают в армию

Кроме болезней зрения, есть ряд медицинских состояний, которые предусматривают непригодность к военной службе. Они определены в статье 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Болезни слуха

Не подлежат мобилизации лица, страдающие стойкой, полной глухотой на оба уха или глухонемота, имеющих выраженные вестибулярно-вегетативные нарушения, сопровождающиеся возникновением симптомов болезни Меньера.

В большинстве случаев люди, страдающие заболеваниями слуха, непригодны к военной службе в мирное время и ограниченно пригодны – в военное время.

Некоторые инфекционные и паразитарные заболевания

В частности, кишечные инфекционные болезни, бактериальные зоонозы, вирусные инфекционные болезни центральной нервной системы, вирусные геморрагические лихорадки, вирусные инфекционные болезни с повреждением кожи и слизистых оболочек, гельминтозы, педикулез и последствия инфекционных и паразитарных болезней являются противопоказанием для военной службы в мирный период. В военное время такие пациенты считаются ограниченно пригодными.

Активный прогрессивный туберкулез с распадом легочной ткани считается достаточным основанием для непригодности к военной службе с исключением из воинского учета.

В то же время туберкулез легких без выделения микобактерий и распада легочной ткани или клинически вылеченный делает человека непригодным для военной службы в мирное время, но ограниченно пригодным – в военное.

Расстройства психики и поведения

Непригодными к военной службе с исключением из воинского учета являются больные, имеющие:

  • резко выражены стойкие психические расстройства,
  • расстройства психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ (алкоголя или наркотиков) при синдроме зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами,
  • шизофрению, шизотипические и бредовые расстройства, аффективные расстройства с часто повторяющимися фазами,
  • невротические расстройства при резко выраженных, стойких болезненных проявлениях,
  • резко выраженные поведенческие расстройства, со склонностью к повторным длительным декомпенсациям или патологическим реакциям,
  • глубокую и тяжелую умственную отсталость.

Злокачественные и доброкачественные новообразования

Все те, кто проходил хирургическое лечение или лучевую терапию, временно непригодны во время войны для службы в армии.

Доброкачественные новообразования всех локализаций со значительными нарушениями функций являются основанием для непригодности к военной службе с исключением из воинского учета.

Болезни крови и кроветворных органов

Причиной для непригодности к военной службе с исключением из воинского учета могут быть анемии со значительными нарушениями быстро прогрессирующих функций анемии, нарушения свертывания крови, геморрагические состояния, другие болезни крови, нарушения с привлечением иммунного механизма и т.д.

Болезни нервной системы

  • прогрессивные, со значительными нарушениями функций воспалительные болезни ЦНС (менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепной и внутрипозвоночный абсцесс и т.п.),
  • прогрессивные, со значительными нарушениями функций системные атрофии, церебральный паралич, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистоний (кроме вегетососудистой) и т.д.
  • эпилепсия при наличии частых эпилептических приступов или выраженных психических расстройств,
  • быстро прогрессивные, со значительными нарушениями функций болезни периферической нервной системы.

Болезни системы кровообращения

  • с сердечной недостаточностью II-Б-III стадии в случае некоронарногенных болезней сердца,
  • с сердечной недостаточностью II-Б-III стадии в случае ишемических болезней сердца,
  • с гипертонической болезнью III стадии,
  • с цереброваскулярными болезнями (например, инфаркт головного мозга или инсульт) со значительными нарушениями функций,
  • с болезнями артерий, артериол и капилляров, вен, лимфатических узлов (атеросклерозы, тромбозы, варикозы и т.п.) со значительными нарушениями кровообращения и функций.

Болезни органов дыхания

Из воинского учета могут быть исключены больные тяжелой персистационной бронхиальной астмой и имеющие хронические болезни нижних дыхательных путей и легких со значительными нарушениями функции внешнего дыхания.

От службы в армии освобождаются лица, страдающие хронической формой бронхита и пневмонии, ХОБЛ, эмфиземой и бронхоэктатической болезнью, пневмокониозом, хроническими пневмонитами, идиопатической фиброзной формой альвеолита, легочными гемомиозом и аминоиомиамином.

Болезни органов пищеварения и болезни эндокринной системы тоже служат основанием непригодности к военной службе.

Основаниями для исключения из воинского учета являются:

  • челюстно-лицевые аномалии (кроме врожденных), включая аномалии прикуса со значительными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций;
  • болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, аппендикса, кишечника и брюшины со значительными нарушениями функций;
  • язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки со значительными нарушениями функций;
  • болезни печени со значительными нарушениями функций;
  • всевозможные грыжи со значительными нарушениями функций.

Заболевания, передающиеся половым путем

В мирное время считаются непригодными к прохождению службы в армии лица, у которых обнаружена врожденная или приобретенная форма сифилиса, однако в военное время возможность прохождения службы такими призывниками определяется индивидуально.

Не допускаются к службе в ВСУ те, у кого обнаружена гонококковая, трихомонадная инфекция, а также другие ЗППП, но только до того момента, пока человек не пройдет лечение.

ВИЧ-больные

Если ВИЧ сопровождается развитием паразитарных или инфекционных заболеваний, образованием злокачественных опухолевых процессов и другими уточненными заболеваниями, то призывник освобождается от службы в мирное и военное время. А бессимптомные носители вируса иммунодефицита считаются ограниченно пригодными для прохождения военной службы.

Болезни кожи и подкожной клетчатки

Единственным основанием для исключения из воинского учета может быть диффузный нейродермит (атопический дерматит) с распространенной лихенификацией кожного покрова, обычная пузырчатка, герпетиформный дерматит. Остальные кожные заболевания делают лицо непригодным для военной службы в мирный период или временно непригодным.

Болезни костно-мышечной системы

Тяжелая форма артрита, артроза, ревматоидного васкулита, болезнь Стилла, синдром Фелти, псориатическая или энтеропатическая артропатия, ревматоидный бурсит, подагра, узелковый полиартрит, болезнь Бехчета, кристаллическая артропатия, а также другие патологии, сопровождающиеся выраженным нарушением функции поврежденного органа являются причиной для непригодности к военной службе.

Не подлежат мобилизации лица, страдающие:

  • выраженной деформацией или дефектами пальцев кисти, стоп,
  • тяжелой формой плоскостопия,
  • фибробластические патологии с нарушением двигательной активности.

Не мобилизуют лиц после ампутации конечности, а также имеющих тяжелые заболевания позвоночника.

Болезни и патологии мочеполовой системы

Людей, имеющих тяжелый нефротический синдром, хронический интерстициальный нефрит, острый пиелит, пиелонефрит, тубулоинтерстициальный нефрит, хронический первичный пиелонефрит, нефропатию, почечную недостаточность, гидронефроз, пионефир не могут призвать в армию.

ВВК выносит решение в зависимости от течения болезни.

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения, травмы, отравления и некоторые другие последствия действия внешних причин могут быть основанием для исключения из воинского учета в случае, если влекут за собой значительные нарушения функций.

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Как именно выводы медкомиссии повлияют на вид службы?

При принятии решения о том, в каких родах войск, частях, подразделениях может служить человек, комиссия руководствуется Приложением 3 к Положению №402.

В нем указаны минимальные/максимальные показатели физического развития, необходимые для определенного рода войск, частей, подразделений.

Также приложение определяет перечень болезней и статьи Расписания болезней, по которым человек может быть непригоден к службе в тех или иных войсках.

В документе указаны статьи – состояния здоровья, которые может иметь военнослужащий и которые могут помешать ему служить в определенных родах войск.

Поэтому вид службы, выполняемый военнослужащим, зависит от индивидуальных особенностей. В постановлении в случайной форме также указывается, какие виды службы и работы противопоказаны человеку.

Как подтвердить непригодность к службе?

Чтобы подтвердить негодность к военной службе во время мобилизации нужно пройти медицинское обследование. Если комиссия определяет непригодность к военной службе, человека могут исключить из воинского учета.

Если у человека есть проблемы со здоровьем?

  • В военное время и во время мобилизации отсрочка от призыва по состоянию здоровья предоставляется сроком до 2 месяцев.
  • Затем по медицинским показаниям его могут продлить на 2 месяца. В третий раз продолжение предоставляют на такой же срок.
  • После окончания третьей отсрочки человека должны осмотреть – тогда рассматривают вопросы пригодности к военной службе в целом.
  • Если медкомиссия признала, что человек нуждается в лечении (отсрочке от принятия на военную службу, сбор), его могут отправить на лечение.

Когда военного могут комиссовать / Фото Армия FM

Обстоятельства, при которых мобилизованные могут комиссовать

Военного могут комиссовать, если он непригоден к службе. Это происходит по следующему алгоритму:

  • у военнослужащего обнаруживают заболевания, последствия травмы (ранения, контузии, увечья), которые в военное время делают его непригодным к военной службе с исключением из воинского учета;
  • производят соответствующую запись в медицинской книге с подписью начальника военного лечебного учреждения;
  • далее человека направляют на медицинское освидетельствование ВЛК военкомата;
  • начальник военного лечебного учреждения устанавливает степень годности военной службы;
  • и принимает решение из представления начальника лечебного отделения, где лечится боец.

Комиссия проводит осмотр бойцов только после завершения лечения в военной или гражданской больнице.