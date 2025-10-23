Дмитро Медведєв страшно обурений тим, що Трамп запровадив санкції проти Росії. Він заявив, що ілюзій більше немає: Трамп не на боці Росії – він її ворог. А також анонсував нові удари по Україні.

Що сказав Медведєв про рішення Трампа щодо санкцій?

Заступник голови Ради Безпеки Росії незадоволений тим, що Трамп скасував зустріч із Путіним у Будапешті та увів санкції.

Що ще? Чи буде нова зброя, окрім горезвісних "Томагавків"? Якщо у когось із численних коментаторів ще зберігалися ілюзії – тримайте. США – наш супротивник, а їхній балакучий "миротворець" тепер повноцінно став на стежку війни з Росією. Так, він поки що не завжди активно воює на боці бандерівського Києва, але це тепер його конфлікт, а не маразматика Байдена!

– висловився Медведєв.

За його словами, тепер Трамп "повністю солідаризувався з безумною Європою".

"Будуть, звичайно, говорити, що він не міг інакше, на нього давили в Конгресі тощо. Це не скасовує головного: ухвалені рішення – це акт війни проти Росії", – наголосив чиновник.

Наостанок він традиційно пригрозив новими ударами по Україні. Що цікаво, при цьому визнав мирні перемовини непотрібними – власне, продемонструвавши справжнє ставлення Росії до поточних подій.

У черговому русі трампівського маятника і явний плюс: можна довбати різною зброєю по всіх бандерівських ничках без огляду на непотрібні переговори. І добиватися перемоги саме там, де вона тільки можлива. На землі, а не за письмовим столом. Знищуючи ворогів, а не укладаючи безглуздих угод,

– написав Медведєв.

Чому це важливо? Загалом Медведєв – одна з тих публічних російських осіб, які не приховують своїх емоцій за дипломатичними заявами. Якщо Пєсков і Лавров зазвичай більш стримані, то Медведєв і Захарова по-хамськи озвучують те, про що справді думають російські чиновники. Їхні заяви завжди дуже агресивні та відверто хамські. Це показує не тільки рівень політичної культури, але й те, що в сучасному світі можливо так висловлюватися без жодних наслідків.

Що вирішив Трамп щодо санкцій проти Росії?