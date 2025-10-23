"Трамп повноцінно став на стежку війни": обурений Медведєв обіцяє "довбати зброєю"
Дмитро Медведєв страшно обурений тим, що Трамп запровадив санкції проти Росії. Він заявив, що ілюзій більше немає: Трамп не на боці Росії – він її ворог. А також анонсував нові удари по Україні.
Про це повідомляє 24 Канал
Що сказав Медведєв про рішення Трампа щодо санкцій?
Заступник голови Ради Безпеки Росії незадоволений тим, що Трамп скасував зустріч із Путіним у Будапешті та увів санкції.
Що ще? Чи буде нова зброя, окрім горезвісних "Томагавків"? Якщо у когось із численних коментаторів ще зберігалися ілюзії – тримайте. США – наш супротивник, а їхній балакучий "миротворець" тепер повноцінно став на стежку війни з Росією. Так, він поки що не завжди активно воює на боці бандерівського Києва, але це тепер його конфлікт, а не маразматика Байдена!
– висловився Медведєв.
За його словами, тепер Трамп "повністю солідаризувався з безумною Європою".
"Будуть, звичайно, говорити, що він не міг інакше, на нього давили в Конгресі тощо. Це не скасовує головного: ухвалені рішення – це акт війни проти Росії", – наголосив чиновник.
Наостанок він традиційно пригрозив новими ударами по Україні. Що цікаво, при цьому визнав мирні перемовини непотрібними – власне, продемонструвавши справжнє ставлення Росії до поточних подій.
У черговому русі трампівського маятника і явний плюс: можна довбати різною зброєю по всіх бандерівських ничках без огляду на непотрібні переговори. І добиватися перемоги саме там, де вона тільки можлива. На землі, а не за письмовим столом. Знищуючи ворогів, а не укладаючи безглуздих угод,
– написав Медведєв.
Чому це важливо? Загалом Медведєв – одна з тих публічних російських осіб, які не приховують своїх емоцій за дипломатичними заявами. Якщо Пєсков і Лавров зазвичай більш стримані, то Медведєв і Захарова по-хамськи озвучують те, про що справді думають російські чиновники. Їхні заяви завжди дуже агресивні та відверто хамські. Це показує не тільки рівень політичної культури, але й те, що в сучасному світі можливо так висловлюватися без жодних наслідків.
Що вирішив Трамп щодо санкцій проти Росії?
Американський президент уперше за свою другу каденцію запровадив санкції проти Росії. До цього їх анонсував міністр фінансів Скотт Бессент.
Санкції мають відчутно вдарити по економіці Росії, адже стосуються нафтової галузі. Майно "Роснафти" і "Лукойла" та частки, пов'язані з компаніями, які перебувають у Сполучених Штатах, заблокують.
Трамп сказав, ніби "відчув", що час їх запровадити. А "всю Україну" Путіну не віддасть.
Журналіст Остап Яриш у колонці для 24 Каналу написав, що після закінчення шатдауну в США в Конгресі розглянуть інші законопроєкти, спрямовані проти Росії. Усі вони мають двопартійну підтримку.