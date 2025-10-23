Санкції і підтримка законопроєктів щодо України: що відбувається у США?

Це справді болючі санкції – і одні з найбільших, які США вводили проти Росії з початку повномасштабного вторгнення. У Мінфіні США заявили, що причиною стала "відсутність серйозного підходу Росії до мирного процесу". Про це пише Остап Яриш, інформує 24 Канал.

Читайте також Чекати на "після війни" – це програш: чому відбудова України потрібна вже зараз

У Конгресі вже давно закликали запровадити санкції проти Росії. Опитування свідчать, що більшість американців також підтримують цей крок. Дональд Трамп заявив, що чекав дуже довго і відчув, що нарешті настала пора. "Щоразу, коли я розмовляю з Володимиром Путіним, у нас виходить гарна бесіда. Але потім вона нікуди не веде", – і додав, – "Це дуже великі санкції, але ми сподіваємося, що вони триватимуть недовго. Сподіваємось, війну вдасться врегулювати".

Трамп також підтвердив, що зустріч із Путіним у Будапешті скасована: "Я відчуваю, що ми не досягнемо бажаного результату". Натомість невдовзі він зустрінеться із Сі Цзіньпіном, зокрема, щоб обговорити можливу роль Китаю у закінченні війни Росії проти України.

Є також позитивний розвиток у Конгресі. Комітет із закордонних відносин Сенату підтримав три ключові законопроєкти, які стосуються України:

перший – про визнання Росії державою-спонсоркою тероризму через депортацію українських дітей;

другий – про використання заморожених російських активів на користь України;

третій – санкції проти китайських компаній, які допомагають Росії товарами подвійного призначення.

Усі ініціативи мають двопартійну підтримку. Тепер їх мають спрямувати на загальне голосування – після того, коли закінчиться шатдаун.

Щодо "Томагавків", то ситуація поки без змін. Трамп заявив, що це потужні системи, які дуже складно опанувати, і для цього потрібне довготривале навчання. Але ці аргументи ми вже чули раніше: щодо Javelin, HIMARS, Patriot та F-16.