Чому про відбудову потрібно говорити зараз, а не після війни?

Ми не маємо розкоші відкладати цю відбудову на "поствоєнний період". До нього ще треба дожити. Про це пише Олександра Матвійчук, інформує 24 Канал.

Невідомо – ми вкінці цієї війни, посередині чи досі на початку. Для того, щоб вистояти, потрібно повернути життя у зруйновані громади, у містах та селах має бути опалення та електрика, фабрики та заводи мають відновити свою роботу.

Ми надто сильно залежимо від міжнародної допомоги. А вона може раптово закінчитися після чергових виборів у черговій країні.

Тому, коли чуєте про відбудову України, то кажіть – зараз. Війна має не тільки мілітарний, але й економічний вимір. Росія буде продовжувати бити по нашій інфраструктурі. Тому мовиться не про повернення знищеного до попереднього стану. Мовиться про модернізацію та рішення, які враховують безпекові аспекти.

А росіяни хай не дуже радіють. Не перша зима. Ми вистоїмо. Нам навіть у темряві видно, хто ви.