Ідея Трампа вкотре зазнала фіаско

Це дуже схоже на той результат, який ми мали після зустрічі президента Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці. Тоді також казали, що зустріч була продуктивною, хоча ніяких реальних рішень під час цього побачення ухвалити не вдалося, і російський президент продовжував наполягати на власних умовах завершення російсько-української війни. Про це заявив Віталій Портников, інформує 24 Канал.

Цікаво США зазнали болючого удару – звідки навіть не чекали

Тепер ми бачимо практично ту ж саму ситуацію. Сергій Лавров під час розмови із Марко Рубіо сказав, що Росія не погоджується на перемир'я по лінії зіткнення військ. Тож ідея Трампа зазнала фіаско.

У мене, звичайно, є питання – а чому взагалі американський президент вважав, що Путін раптово погодиться із цією пропозицією, якщо той відмовлявся від припинення вогню у всіх телефонних розмовах із Трампом і під час саміту на Алясці? Що мало змінитися у позиції російського президента?

Я скажу – що. Трамп вважав, що тиск, який він чинив на Росію в останні тижні, коли говорив про можливість надання Україні "Томагавків" чи про тарифи на закупівлю російської нафти проти тих країн, які її продовжують купувати (насамперед проти Китаю, якому Трамп обіцяв тариф аж у 500%), налякає Путіна.

Однак ніяких "Томагавків" Трамп так Україні й не запропонував. Ба більше, він змінив позицію щодо цих далекобійних ракет й заявив, що вони потрібні самим США. Ну, а щодо тарифів для Китаю, всі ми прекрасно розуміємо, що це зброя, яку Трамп може застосовувати тільки усвідомлюючи, що Пекін буде готовий дати належну відповідь, як це вже було під час його першої тарифної атаки на Китай.

Взаємозалежність американської і китайської економік, принаймні на цьому етапі, є абсолютно очевидною. У Трампа немає таких інструментів тиску на Пекін, які примусили б Сі Цзіньпіна відмовитися від закупівлі російської нафти. Адже це для Китаю не тільки економічне, але й політичне рішення, яке пов'язане з підтримкою Росії у її протистоянні із колективним Заходом.

Російсько-українська війна для керівництва Китаю – це тільки елемент цього запеклого протистояння, у якому Китай, як комуністична авторитарна держава, звичайно ж є на боці авторитарної Росії.

У такій ситуації Путін, ясна річ, не змінив своєї позиції, тому що йому не було чого лякатися. Це стало зрозуміло по тому зухвалому тону, який обрали російські чиновники, коли коментували американські ініціативи і говорили, що мир може відбутися тільки на умовах Москви.

Трамп і Путін весь час ходять по колу

Тепер цікаво, як відповість Трамп на це очевидне небажання Путіна іти на будь-який конструктивний діалог. Чи усвідомить він, що сам телефонний дзвінок російського президента був продиктований небажанням відповісти американському президенту на його ініціативи, а просто чітким усвідомленням, що потрібно тягнути час і утримати Трампа від різких рухів.

До теми Путін цього боїться: аналітик сказав, чому могли скасувати зустріч з Трампом

Це, до речі, те, що відзеркалює позицію російського керівництва протягом усіх цих дев'яти місяців. І можна сказати, що Путін отримує досить непоганий для себе результат: ніякої нової санкційної політики проти Росії, ніякої нової допомоги Україні.

Ба більше, військова допомога Україні зменшилася майже вдвічі після того, як був вичерпаний пакет допомоги, якому ми зобов'язані Джозефу Байдену.

Навіщо погоджуватися на якісь умови Трампа, якщо можна знову зателефонувати йому, наговорити безліч компліментів, які так подобаються очільнику Білого дому, згадати про роль його дружини і у такий спосіб продовжити ситуацію повної відсутності реальних дій на російсько-українському напрямку.

До Вашингтона може прибути генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який, як ми розуміємо, збирається обговорити із Трампом наміри Заходу після того, як стало очевидно, що російсько-американський переговорний процес ходить по колу, і Путін водить козу, як у дитячій грі. Уже говорять можливі візити європейських лідерів до американського президента.

Це відбувається постійно:

Трамп розмовляє із Путіним;

потім до Вашингтону приїздять європейці і пояснюють, якою ситуація є насправді;

Трамп починає погрожувати Путіну якимись новими санкціями або новою зброєю для України;

Путін телефонує Трампу і ситуація знову йде по колу, демонструючи політичну неспроможність адміністрації президента США і фактично виводячи Штати з кола наддержав сучасного світу.

Що зробити, щоб ситуація змінилася? Ну, ми з вами всі прекрасно знаємо, що Трампу треба перейти від беззмістовних слів і шоу, які він так полюбляє, до конкретних дій, які він так не любить. Можливо, це дійсно може стати для Путіна стимулом, щоб замислитися про можливість припинення війни хоча б у перспективі правління Трампа. Я вже там не кажу про найближчі дні, тижні чи місяці.

Але ми досі не знаємо, чи взагалі розуміє Трамп, чим відрізняються дії від слів. Дев'ять місяців його перебування у Білому домі, м'яко кажучи, не виглядають ілюстрацією такого розуміння.