Меркель пояснила, чому замість Бучі поїхала у подорож до Італії

Ангелу Меркель у квітні розкритикували за те, що вона відвідала Італію, а не прийняла запрошення відвідати Україну після звірств російських окупантів. Колишня канцлерка Німеччини пояснила, чому тоді вчинила саме так.

За словами Меркель, вона знала, що її поїздка викличе суперечності. Та навіть попри це, обрала Італію.

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У такий спосіб Меркель хотіла продемонструвати, що вона більше не канцлерка.

Ця поїздка була дуже важливою для мене, для мого процесу відокремлення від політики,

– розповіла ексканцлерка.

Що цьому передувало

Володимир Зеленський на початку квітня запросив Ангелу Меркель та колишнього президента Франції Ніколя Саркозі на Київщину. Саме ці політики очолювали країни під час Бухарестського саміту НАТО у 2008 році, коли Україна отримала відмову.

Зокрема, Зеленський запропонував їм приїхати у Бучу, звільнену від російських окупантів, аби побачити наслідки співпраці Європи з Володимиром Путіним.

Після цього у коментарі журналістам Меркель підтримала міжнародні зусилля щодо припинення війни Росії проти України, але не відреагувала на запрошення приїхати в Україну. Невдовзі ексканцлерка поїхала в Італію.

Меркель дала інтерв'ю: головні тези про Україну

Ангела Меркель у червні дала перше публічне інтерв'ю після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вона висловилася про війну в Україні та прокоментувала дії Володимира Путіна.

Колишня канцлерка Німеччини заявила, що не вважає себе винною у тому, що Росія напала на Україну. Вона наголосила, що не планує вибачатися.

Меркель розповіла, що намагалася не допустити переростання ситуації в Україні у повномасштабну війну. Теперішні події вона назвала "великою помилкою Росії". Ексканцлерка також зауважила, що країна-агресорка грубо ігнорує міжнародне право й такій поведінці немає жодних виправдань.

Також Меркель прокоментувала відмову Україні щодо членства у НАТО у 2008 році. За її словами, тоді держава "була іншою, сильно розділеною у внутрішній політиці". Зараз же Володимир Зеленський сміливо викорінює корупцію.

Колишня канцлерка зауважила, що окупація Криму була для неї глибоким ударом. Як зазначила Меркель, вона нібито вже тоді розуміла, що Володимир Путін – не той, хто бажає добра.

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