Деякі європейські лідери не відрізняються активною позицією щодо злочинів Росії проти України. Вони бояться назвати росіян злочинцями та припинити з ними будь-яку співпрацю.

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Запрошення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський приїхав у Бучу, де російська армія вчинила те, що неможливо назвати навіть звірством. Він запросив Ангелу Меркель, Ніколя Саркозі та деяких інших європейських лідерів подивитися на злочини окупантів та вийти з-під впливу нелюдів.

"Ми знаємо цю історію, коли у Бухаресті говорили про "відкриті двері" НАТО для України, і від деяких лідерів, в тому числі й Меркель, залежало, чи буде Україна в Альянсі. Те, що ми зараз бачимо – це гра у "піддавки" з Росією, надавання їй можливості закріпитися. Я їх запрошую у Бучу подивитися, у що перетворюється таке загравання", – сказав Зеленський.

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