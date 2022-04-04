Глава держави оглянув дорогу, на якій була знищена військова техніка. Приділив час глава держави спілкуванню і з волонтерами, які зараз допомагають у місті.

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Президент впевнений: те, що робить Росія, – геноцид

Зеленський наголосив, що те, що робить Росія на українській землі, є геноцидом та воєнним злочином. Попри це, перемовини з агресором треба вести, аби знайти шлях до миру.

Україна має набути миру. Ми у Європі 21 століття. Ми продовжимо дипломатичні та військові зусилля,

– пояснив глава держави.

Президент Зеленський зустрівся з волонтерами / Фото з телеграму Сергія Лещенка

У ЄС посилюватимуть санкції проти Росії після побаченого у Бучі

Зазначимо, що на моторошні фото з Бучі уже відреагували європейські лідери. ЄС виступив з офіційною реакцією, у якій гостро засудив те, що чинять російські військові. Брюссель терміново приступив до підготовки нових санкцій проти держави-агресорки.