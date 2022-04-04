Глава государства осмотрел дорогу, на которой была уничтожена военная техника. Уделил время президент общению и с волонтерами, которые сейчас помогают в городе.

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Президент уверен: то, что делает Россия, – геноцид

Зеленский подчеркнул, что то, что делает Россия на украинской земле, является геноцидом и военным преступлением. Несмотря на это, переговоры с агрессором надо вести, чтобы найти путь к миру.

Украина должна обрести мир. Мы в Европе 21 века. Мы продолжим дипломатические и военные усилия,

– пояснил глава государства.

Президент Зеленский встретился с волонтерами / Фото из телеграма Сергея Лещенко

В ЕС будут ужесточать санкции против России после увиденного в Буче

Отметим, что на жуткие фото из Бучи уже отреагировали европейские лидеры. ЕС выступил с официальной реакцией, в которой остро осудил то, что оказывают российские военные. Брюссель срочно приступил к подготовке новых санкций против государства-агрессора.

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