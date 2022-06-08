Меркель объяснила, почему вместо Бучи уехала в путешествие в Италию
Источник:Reuters
Ангелу Меркель в апреле подвергли критике за то, что она посетила Италию, а не приняла приглашение посетить Украину после зверств российских оккупантов. Бывший канцлер Германии объяснила, почему тогда поступила именно так.
По словам Меркель, она знала, что ее поездка вызовет разногласия. И даже несмотря на это, выбрала Италию.
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Таким образом, Меркель хотела продемонстрировать, что она больше не канцлер.
Эта поездка была очень важна для меня, для моего процесса отделения от политики,
– рассказала экс-канцлер.
Что этому предшествовало
Владимир Зеленский в начале апреля пригласил Ангелу Меркель и бывшего президента Франции Николя Саркози в Киевскую область. Именно эти политики возглавляли страны во время Бухарестского саммита НАТО в 2008 году, когда Украина получила отказ.
В частности, Зеленский предложил им приехать в Бучу, освобожденную от российских кафиров, чтобы увидеть последствия сотрудничества Европы с Владимиром Путиным.
После этого в комментарии журналистам Меркель поддержала международные усилия по прекращению войны России против Украины, но не отреагировала на приглашение приехать в Украину. Вскоре экс-канцлер уехала в Италию.
Меркель дала интервью: главные тезисы об Украине
- Ангела Меркель в июне дала первое публичное интервью после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Она высказалась о войне в Украине и прокомментировала действия Владимира Путина.
- Бывший канцлер Германии заявила, что не считает себя виновной в том, что Россия напала на Украину. Она подчеркнула, что не планирует извиняться.
- Меркель рассказала, что пыталась не допустить перерастания ситуации в Украину в полномасштабную войну. Действующие события она назвала "большой ошибкой России". Экс-канцлер также отметила, что страна-агрессор грубо игнорирует международное право и такому поведению нет никаких оправданий.
- Также Меркель прокомментировала отказ Украины в членстве в НАТО в 2008 году. По ее словам, тогда государство "было другим, сильно разделенным во внутренней политике". Сейчас Владимир Зеленский смело искореняет коррупцию.
- Бывший канцлер заметила, что оккупация Крыма была для нее глубоким ударом. Как отметила Меркель, она уже якобы понимала, что Владимир Путин – не тот, кто желает добра.
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