Telegram співпрацює з ФСБ та Роскомнаглядом: у СБУ розкрили деталі

Популярний в Україні месенджер, який за останні кілька років став для багатьох джерелом новин, співпрацює з ФСБ та Роскомнадзором. Більше про небезпеку Telegram розповіли у СБУ.

Під час Kyiv Stratcom Forum 2024, організованому Центром стратегічних комунікацій, представник Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Олександр Мельниченко окреслив загрози з боку Telegram.

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Що кажуть у СБУ про Telegram

Перш за все СБУ відстежує, де розташовані сервери Telegram. Є висока ймовірність, що вони – на території Росії. Друга проблема Telegram – його власник і розробники є громадянами Росії. Третя – ми бачимо чітку співпрацю Telegram із Роскомнадзором і ФСБ. Коли потрібно ФСБ заблокувати будь-який канал на території Росії, Telegram виконує ці вказівки моментально,

– зазначив Мельниченко.

Він додав, що Служба безпеки вживає певних заходів, спрямованих на те, щоб адміністраторів Telegram-каналів вивести з тіні та позбавити анонімності. Мовиться про канали, спрямовані на деструктивну діяльність.

Іноді частину з них вдається заблокувати, але Telegram не прислуховується до прохань України, як до прохань Росії,

– констатував Мельниченко.

Антон Мельник, співзасновник UA TechEcosystem, зазначив, що якщо ви бажаєте використовувати застосунок Telegram, то у вас обов'язково має стояти VPN.

Без цього усі ваші переписки – не сек'юрні. До того ж Telegram зберігає усі ваші дані назавжди, навіть якщо ви їх видаляєте,

– додав він.

Буданов назвав Telegram проблемою у питанні нацбезпеки

Глава ГУР МО Кирило Буданов упевнений у тому, що месенджер Telegram – проблема з погляду національної безпеки. Разом з тим він зазначив, що він може бути і корисним інструментом.

За його словами, цей месенджер багато в чому завдає всередині України руйнівного ефекту. Водночас завдяки йому можна доносити інформацію до людей, котрі залишаються на окупованих територіях. Глава ГУР МО зазначив, що це те, що "більш-менш якось працює".

Я абсолютно проти утисків свободи слова. Але це вже занадто. Тобто у нас будь-яка людина може зробити канал, почати на ньому писати все, що йому заманеться, а коли щось починають робити, прикриватися тим, що це свобода ЗМІ. Та це не свобода ЗМІ, це трошки інакше називається,

– зазначив глава ГУР.

Цими словами він підсумував свою думку щодо того, яку загрозу несе Telegram з погляду на національну безпеку.