Telegram сотрудничает с ФСБ и Роскомнадзором: в СБУ раскрыли детали

Популярный в Украине мессенджер, который за последние несколько лет стал для многих источником новостей, сотрудничает с ФСБ и Роскомнадзором. Больше об опасности Telegram рассказали в СБУ.

Во время Kyiv Stratcom Forum 2024, организованном Центром стратегических коммуникаций, представитель Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Александр Мельниченко очертил угрозы со стороны Telegram.

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Что говорят в СБУ о Telegram

Прежде всего СБУ отслеживает, где расположены серверы Telegram. Есть высокая вероятность, что они – на территории России. Вторая проблема Telegram – его владелец и разработчики являются гражданами России. Третья – мы видим четкое сотрудничество Telegram с Роскомнадзором и ФСБ. Когда нужно ФСБ заблокировать любой канал на территории России, Telegram выполняет эти указания моментально,

– отметил Мельниченко.

Он добавил, что Служба безопасности принимает определенные меры, направленных на то, чтобы администраторов Telegram-каналов вывести из тени и лишить анонимности. Говорится о каналах, направленных на деструктивную деятельность.

Иногда часть из них удается заблокировать, но Telegram не прислушивается к просьбам Украины, как к просьбам России,

– констатировал Мельниченко.

Антон Мельник, соучредитель UA TechEcosystem, отметил, что если вы хотите использовать приложение Telegram, то у вас обязательно должен стоять VPN.

Без этого все ваши переписки – не секьюрны. К тому же Telegram сохраняет все ваши данные навсегда, даже если вы их удаляете,

– добавил он.

Буданов назвал Telegram проблемой в вопросе нацбезопасности

Глава ГУР МО Кирилл Буданов уверен в том, что мессенджер Telegram – проблема с точки зрения национальной безопасности. Вместе с тем он отметил, что он может быть и полезным инструментом.

По его словам, этот мессенджер во многом наносит внутри Украины разрушительный эффект. В то же время благодаря ему можно доносить информацию до людей, которые остаются на оккупированных территориях. Глава ГУР МО отметил, что это то, что "более-менее как-то работает".

Я абсолютно против притеснений свободы слова. Но это уже слишком. То есть у нас любой человек может сделать канал, начать на нем писать все, что ему заблагорассудится, а когда что-то начинают делать, прикрываться тем, что это свобода СМИ. Да это не свобода СМИ, это немножко иначе называется,

– отметил глава ГУР.

Этими словами он подытожил свое мнение относительно того, какую угрозу несет Telegram с точки зрения национальной безопасности.