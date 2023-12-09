Не 8 грудня: в КМДА розповіли, коли в київському метро почалися проблеми

Через розгерметизацію тунелю перед станцією метро "Деміївська" кияни не зможуть користуватися шістьма станціями метро мінімум пів року. Тож замість зручного підземного сполучення до бібліотеки Вернадського, ВДНГ, Голосієва чи Теремків доведеться їхати як раніше - тролейбусом або маршруткою.

Утім, є і хороша новини щодо київського метрополітену: закриті станції синьої гілки можна буде використовувати як укриття під час повітряної тривоги. Мова про станції метро, які закрили через підтоплення, – "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром", "Теремки".

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Коли з'явилися перші ознаки руйнування тунелю метро в Києві

Директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор в ефірі телеканалу "Київ" повідомив: технічні працівники метрополітену бачили воду та пісок у тунелі метро між "Либідською" та "Деміївською" з кінця листопада.

Оскільки потік води і винос піску збільшувалися, метрополітен звернувся до Київського державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій. В інституті визнали можливу загрозу руйнування тунелю. Як наслідок, під час засідання комісії Київської міської адміністрації вирішили зупинити рух поїздів від "Либідської" до "Теремків".

Кличко також визнав проблеми

Раніше Віталій Кличко на засіданні ТЕБ і НС, присвяченому затопленню Київського метрополітену, також назвав листопад як місяць, коли метро почало підтоплювати. Він сказав, що тоді з'явилися значні течі і тріщини в колійному лотку і тюбінгах тунельної оправи по першій колії перегону між "Деміївською" та "Либідською".

Що зараз відбувається у київському метро

У зв'язку із зупинкою руху потягів стабілізується потік води, тобто в якійсь мірі зменшується. Зменшується і винос піску. Також були попередньо встановлені маяки на тунелі, де були утворені тріщини. Сьогодні прогресу тріщин немає. Тобто були вжиті правильні заходи щодо зупинки вагонів, де ми запобігли виникненню надзвичайної ситуації,

– повідомив Кандибор.

Тунель планують підсилити зсередини, щоб не було деформації або руйнування. Обсяги ремонтних робіт визначать тоді, коли буде розроблено чіткий план. Поки називають терміни ремонту в шість місяців.

Кандибор говорить, що "жодної надзвичайної події не сталося, є загроза виникнення надзвичайної події". А реакцію влади вважає вчасною. Про те, що небезпека НП є, говорив і Кличко на засіданні комісії. Але вважають, що Либідь не зможе затопити самі станції, тому їх будуть використовувати як укриття.

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Як тепер їздитимуть кияни