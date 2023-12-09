Не 8 декабря: в КГГА рассказали, когда в киевском метро начались проблемы

Из-за разгерметизации тоннеля перед станцией метро "Демеевская" киевляне не смогут пользоваться шестью станциями метро минимум полгода. Поэтому вместо удобного подземного сообщения в библиотеку Вернадского, на ВДНХ, в Голосеево или на Теремки придется ехать как раньше - троллейбусом или маршруткой.

Впрочем, есть и хорошая новость о киевском метрополитене: закрытые станции синей ветки можно будет использовать как укрытия во время воздушной тревоги. Речь о станциях метро, которые закрыли из-за подтопления, – "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром", "Теремки".

Смотрите также В Киеве подтопило "синюю ветку" метро, как долго продлится ремонт: что известно

Когда появились первые признаки разрушения тоннеля метро в Киеве

Директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандыбор в эфире телеканала "Киев" сообщил: технические работники метрополитена видели воду и песок в тоннеле метро между "Лыбидской" и "Демеевской" с конца ноября.

Поскольку поток воды и вынос песка увеличивались, метрополитен обратился в Киевский государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций. В институте признали возможную угрозу разрушения тоннеля. Как следствие, во время заседания комиссии Киевской городской администрации решили остановить движение поездов от "Лыбидской" до "Теремков".

Кличко также признал проблемы

Ранее Виталий Кличко на заседании ТЭБ и ЧС, посвященном затоплению Киевского метрополитена, также назвал ноябрь как месяц, когда метро начало подтапливать. Он сказал, что тогда появились значительные течи и трещины в путевом лотке и тюбингах туннельной оправы по первому пути перегона между "Демеевской" и "Лыбидской".

Что сейчас происходит в киевском метро

В связи с остановкой движения поездов стабилизируется поток воды, то есть в какой-то мере уменьшается. Уменьшается и вынос песка. Также были предварительно установлены маяки на тоннеле, где были образованы трещины. Сегодня прогресса трещин нет. То есть были приняты правильные меры по остановке вагонов, где мы предотвратили возникновение чрезвычайной ситуации,

– сообщил Кандыбор.

Тоннель планируют усилить изнутри, чтобы не было деформации или разрушения. Объемы ремонтных работ определят, когда будет разработан четкий план. Пока называют сроки ремонта в шесть месяцев.

Кандыбор говорит, что "никакого чрезвычайного происшествия не случилось, есть угроза возникновения чрезвычайного происшествия". А реакцию власти считает своевременной. О том, что опасность ЧП есть, говорил и Кличко на заседании комиссии. Впрочем, считают, что Лыбидь не сможет затопить сами станции, поэтому их будут использовать в качестве укрытия.

Смотрите также Памятник Щорсу в Киеве – все, копыта коня положили большевику на голову: зрелищные фото, видео

Как теперь будут ездить киевляне