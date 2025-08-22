Метро в Києві у воєнний час: як працює під час тривог і в комендантську, схеми та графік роботи
- Київське метро має три чинні лінії з 52 станціями, працює як транспорт і бомбосховище під час тривог.
- Час роботи метро з 05:30 до 23:00, проїзд коштує 8 грн, є можливість оплати через банківські картки та смартфони.
- Під час повітряної тривоги станції працюють в режимі укриття, а на відкритих ділянках рух потягів зупиняється.
- Планується розширення метро на Виноградар та Троєщину, будівельні роботи тривають з 2024 року.
Київське метро – головний швидкісний транспорт столиці України, перший метрополітен в Україні (відкрився 6 листопада 1960 року) і третій за рахунком в СРСР. Нині – один з чотирьох метрополітенів України (разом із харківським, дніпровським метро та криворізьким метротрамом).
Сьогодні київське метро налічує три чинні лінії та 52 станції, загальна довжина ліній близько 70 кілометрів. У столиці працюють три лінії: Святошинсько – Броварська (червона, лінія М1), Оболонсько – Теремківська (синя, лінія М2) та Сирецько – Печерська (зелена, лінія М3).
Архітектурний ансамбль київського метро є унікальним. Старі станції першої лінії зберігають оздоблення в стилі архітектури 1950-х (мармурові балюстради, бронзові світильники на "Університеті", "Арсенальній", "Вокзальній" тощо. На станціях 1970-х – 1980-х років – вітражі та мозаїки (це "Олімпійська", "Поштова площа", "Золоті ворота"). Більш сучасні станції мають елементи з хайтеку – "Славутич", "Позняки", "Сирець".
24 Канал докладно розповідає, як працює київське метро під час війни у 2025 році – про час роботи станцій, а також роботу метро під час повітряної тривоги.
Коли в Києві з'явилось метро і як розвивалось?
Перша черга столичного метро із пʼяти станцій ("Арсенальна", "Вокзальна", "Університет", "Хрещатик", "Дніпро") відкрилася ще в 1960 році (причому "Арсенальна" – найглибша станція – розташована на глибині 105,5 метрів).
- Надалі червона лінія поступово розширювалася: до 1979 року вона дійшла до кінцевої "Лісової", а у 2003 році – до "Академмістечка".
- Друга (синя) лінія протяжністю 20,95 кілометра з 18 станціями почала працювати з 16 грудня 1976 року. Остання станція – "Теремки" – відкрила двері для пасажирів у 2013 році.
- Третя (зелена) лінія відкрита 31 грудня 1989 року.
До теперішнього часу гілки метрополітену сполучають житлові масиви правобережного та лівобережного Києва, а під час повномасштабної війни стали додатково важливими як бомбосховища.
Гілки та станції метро Києва / Агенти змін
Який графік роботи станцій метро в Києві на 3 лініях і скільки коштує проїзд?
Час роботи станцій загалом з 05:30 до 23:00 (останній потяг перед комендантською годиною). Інтервали руху потягів складають приблизно 2,5 – 3,5 хвилини у годину пік, 5 – 6 хвилин у середньому та 6 – 7 хвилин у вихідні.
Зверніть увагу! Щоб встигнути на останній потяг, краще заходити до станцій до 22:30.
Тарифи: одна поїздка в метро коштує 8 гривень. Однак можна заощадити, придбавши на транспортну карту через застосунок "Київ Цифровий" відразу 50 поїздок – тоді одна коштуватиме 6,50 гривні.
Також у метро доступна оплата через одноразові QR-коди та безпосередньо з банківської картки чи смартфона через Google Pay або Apple Pay. Для цього потрібно прикласти смартфон чи картку до валідатора (жовті турнікети старішого зразка чи будь-який турнікет нового, "високого" типу).
Режим роботи станцій метро: червона, синя і зелена лінії / Київський метрополітен
З червня 2024 року київське метро збільшило інтервали руху поїздів через дефіцит кадрів. Як тоді прокоментував в.о. начальника метрополітену Віктор Вигівський, причина нестачі фахівців у метро – міграція кадрів у воєнний час, мобілізація та довготривала підготовка спеціалістів (навчання машиніста триває роками).
Попри кадрову кризу, у метро запевняють, що безпека руху та обслуговування поїздів забезпечені. Для залучення працівників метрополітен проводить курси машиністів для чоловіків і жінок, співпрацює з агенціями з пошуку роботи та розміщує оголошення навіть у вагонах.
Частину працівників бронюють від мобілізації – але не більше 50% військовозобов’язаних, як передбачає закон.
Як працює метро під час повітряної тривоги та комендантської години?
Під час повітряної тривоги потяги метро на відкритих ділянках припиняють рух, і станції працюють у режимі укриття. 46 підземних станцій доступні пасажирам цілодобово як бомбосховища – під час повітряної тривоги на станцію можна потрапити без оплати.
Метро як укриття також доступне вночі – під час російських обстрілів на станціях ховаються десятки тисяч киян.
Зверніть увагу! Станції "Дніпро", "Гідропарк", "Лівобережна", "Дарниця", "Чернігівська", "Лісова", а також ділянка між станціями "Видубичі" та "Славутич" під час повітряної тривоги припиняють роботу.
Під час загрози обстрілів також можливе обмеження руху поїздів на підземній ділянці червоної лінії – через скупчення пасажирів.
Як відбуваються пересадки на інший транспорт з метро?
На кожній станції київського метрополітену можна пересісти на інший міський транспорт – автобуси, тролейбуси, трамваї та маршрутні таксі.
На низці станцій можна пересісти на інший швидкісний транспорт – міську електричку Kyiv City Express, приміські поїзди та швидкісний трамвай:
- "Святошин" (червона лінія): пересадка на станцію "Святошин" міської електрички та приміського сполучення;
- "Берестейська" (червона лінія): пересадка на станцію "Берестейська" міської електрички;
- "Політехнічний інститут" (червона лінія): піша пересадка на станцію "Політехнічна" швидкісного трамваю;
- "Вокзальна" (червона лінія): пересадка на станцію "Старовокзальна" швидкісного трамваю, "Вокзальна" міської електрички, Приміський, Центральний та Південний вокзали;
- "Лівобережна" (червона лінія): пересадка на станцію "Лівобережна" міської електрички;
- "Почайна" (синя лінія): пересадка на станцію "Почайна" міської електрички;
- "Деміївська" (синя лінія): вихід до Центрального автовокзалу;
- "Сирець" (зелена лінія): пересадка на станцію "Сирець" міської електрички;
- "Видубичі" (зелена лінія): пересадка на станцію "Видубичі" міської електрички та приміських поїздів, вихід до автостанції "Видубичі".
Перспективи будівництва: чи буде метро на Виноградар і Троєщину?
Нові гілки метро закладені у планах розвитку міста.
- До Виноградаря: побудова продовження Сирецько – Печерської лінії від станції "Сирець" до масиву Виноградар (дві нові станції та нове депо) активізувалася у 2024 – 2025 роках.
5 квітня 2025 року було оголошено про закриття ділянки проспекту Європейського Союзу в Подільському районі для будівельних робіт. Очікується, що будівництво (за попередніми оцінками) триватиме кілька років, а відкриття нових станцій може відбутися після 2026 – 2027 років.
- На Троєщину: у довгостроковій перспективі планується четверта лінія Подільсько – Вигурівська до житлового масиву Вигурівщина – Троєщина. Вона має перетнути центральні лінії та забезпечити пересадки з чинних станцій метро (наприклад, "Вокзальна", "Лук’янівська", "Тараса Шевченка").
Про точні строки будівництва на Троєщину офіційно ще не повідомляли, адже зараз триває проєктування.
