Ми не ховалися, – шокуючі спогади воїна про знищення танків ворога у боях за Донецький аеропорт

Легендарний "Адам" Євген Межевікін, Герой України з присвоєнням ордену "Золота зірка" – у 2014 – 2015 роках командир танкового батальйону 93 окремої механізованої бригади. Його екіпаж знищив щонайменше 5 танків противника у боях за Донецький аеропорт.

Під час виконання завдань на відповідних напрямках Межевікін організовував взаємодію з усіма підрозділами, які ведуть оборонні дії. Герой України Євген Межевікін розповів цю історію у рамках проєкту "Vоїн – це я" від Військового телебачення України.

Зверніть увагу Десантувались на поле, яке горіло: унікальні факти героїчного звільнення Торецька

Перша "дуель" з ворогом

З кожним підрозділом у мене був організований зв'язок. Тоді, зрозуміло, що це був переважно мобільний зв'язок. Кожен командир, якщо було важко, набирав мене. Не запрошував через штаби, а напряму набирав і казав "Адам, потрібна допомога". Ми одразу заводили машину і виїжджали.

Перша, скажімо так, дуель була, коли противник влаштував засідку. Вивчив маршрут, яким я їздив, вивчив тактику дій. Виманив, там виїхали "64-ка" і прямою наводкою, але на відстані десь до двох кілометрів працювала по старому терміналу.

"Редут" подзвонив і сказав, що потрібно надати допомогу та знищити ту машину, яка працює з напрямку "Спартака". Ми виїхали. Оскільки одна машина і напрямок зрозумілий, відстань далеченька, тому велику групу танків ми не брали.



Була постійна команда: посилити аеропорт танками / Скриншот з відео програми "Voїн – це я"

Виїхав самостійно, заїхав в аеропорт, став на позицію. Вже сутінки були і я машину не бачив саму на відстані. Але вона зробила постріл і від пострілу вогонь, дим і я тоді її побачив. Одразу не став стріляти, навівся і не став чекати, коли вона зробить другий постріл, для того, щоб на 100% не промахнутися.

Після того, як вона зробила ще один постріл, я підвів прицільну марку і зробив кілька пострілів по цій машині осколково-фугасним, тому попадання було, але не бачив тоді куди, як і що з тою машиною сталося. Вже потім третій полк, хлопці доповідали "Редуту", що машину витягнули підбиту звідти.

Не пропустіть 5 днів без їжі: вражаюча історія військового медика про вихід з оточення бойовиків

Але це була засідка і дві машини обабіч траси стояли замасковані і вони чекали, коли я заїду і відкриюсь. Як тільки я зробив свій перший постріл – відкрив свою позицію – вони мене побачили і теж зробили по пострілу, намагаючись знищити нас.

Як бойовики втрачали танки

Може, вони не очікували, але ми ховатися не стали. Я дав команду механіку-водію виїхати вперед, трохи ховаючись за рукава і почав вести вогонь по машинам, які стояли ліворуч.

Після першого ж пострілу ми зачепили ту машину, не знищили, бо вона своїм ходом пішла. Але було десь поруч влучання, що вона була пошкоджена. І як тільки перша машина поїхала, друга теж втекла. Але ми ще навздогін декілька пострілів зробили. У них не вийшло і вони втратили ще танк.

Була постійна команда: посилити аеропорт танками. Танки приїжджали в аеропорт, але там постійно було більше артилерії. Постійно викидали ці снаряди на ДАП і постійно вражалися машини – або злетить гусениця, або осколками поб'є приціли.



Межевікін: "Ми ховатися не стали" / Скриншот з відео програми "Voїн – це я"

Тобто я зрозумів, що сенсу від цих машин в аеропорту немає. Зрозумів, коли хлопці – там стояла одна наша машина, справна – екіпаж Макса Логвінова виїхав і вони знищили біля диспетчерської вежі танк "64-ку".

Сепаратисти виходили, намагалися зайти через диспетчерську вежу і розколоти оборону в аеропорту навпіл і далі розвивати успіх. А одну машину з-під РПГ спалили.

Зміна тактики

Я проаналізував цей епізод і зрозумів, що був час зорієнтуватися, він зрозумів, який противник, як заходить. Він може спокійно знищити цю машину, ціль і швиденько піти.

Проаналізувавши це, я зрозумів: навіщо тоді з ДАП це робити, це можна робити з Пісок і спокійно виходити на рубежі, працювати з рубежів. І от після цього змінилась тактика.

Я забрав усі машини з аеропорту, плюс нам дали підкріплення ще з 1-ї бригади, з 17-ї бригади – роту. Танки з'явились, екіпажі вже були. Ми вже почали використовувати вогневу карусель або звичайний вихід на вогневий рубіж. Або просто каруселі зі зміною рубежів, тобто з постійним вогневим впливом на противника.

Важливо Через хвилину – неживий, – відверті спогади воїна про втрату трьох побратимів під Зайцевим

Тоді страху, нічого вже не було. Навпаки було бажання постійно йти уперед, надавати допомогу і якомога більше завдавати ураження у цілі, які ти знаєш. Або які виявляєш і бачиш. Тобто вже був і маленький азарт.

Проте тоді вже була складна обстановка, противник нарощував зусилля, він намагався вибити з ДАПу наших захисників і не було ким посилити оборонців. Тому там на допомогу прийшли десантники з 79-ї бригади.

Танк з'явився на злітній смузі

Я завів групу, яка приїхала, залишив машину. Екіпажу сказав бути на місці біля машини, зайти всередину, і пішов теж поточнити завдання.

Потім вирішив під'їхати до старого терміналу до "Редута", щоб дізнатися обстановку. Вирішив під'їхати на танку, там небагато, метрів 200. І екіпажу кажу: "До машини". Тільки встав на броню побачив зі сторони складів ПММ їде танк по злітній смузі.

Спочатку я не повірив, що це російська машина, я розумів, що так нахабно не може бути, це все доля секунд. І дивлюсь на цей танк і розуміння було, воно пройшло тоді, коли він побачив ціль, дав оберти і у нього пішов чорний дим з лівого боку. Я зрозумів, що це танк 72 – такого у нас немає. Це тільки російські машини.

Я одразу ж повернувся, крикнув: "Танки! Екіпажі до бою". Застрибнув у машину, механік закрив люк, почав заводити танк. А у мене конвектор і обчислювач постійно були ввімкнені. Як тільки він завів машину, одразу систему увімкнув і повернув башту в її бік, але я її не бачив, мені заважав рукав, тобто треба було проїжджати вперед.

Читайте також Чим більше часу проходить, тим болючіше, – історія ветерана АТО з Луганська

Поки увесь процес проходив БТРи теж поїхали вперед. І тоді підбили один БТР, загинули наші бійці. Потім ми проїхали. І ось ця палаюча машина..

Не зміг зробити постріл, відкотився назад, машина тоді заглухнула. Знову завелася, вирубилася система, далі її знову увімкнули. Друге влучання було по другому БТРу і він знову перекрив нам сектор, ми знову не змогли здійснити постріл.



Межевікін: "Я не вірив, що це російська машина" / Скриншот з відео програми "Voїн – це я"

Після цього ми від'їхали в сторону, щоб я бачив цілі. Механіку сказав: "Давай назад трошки". Наступний постріл був в нас, по танку, але він був рикошетний і снаряд врізався в рукав. Після цього ми зробили постріл, оскільки осколково-фугасний у мене був заряджений.

Танк зупинився і екіпаж почав залишати машину. Командир і навідник вистрибнули, механік не встиг. Цикл заряджання – 8 секунд. Я вже зарядив кумулятивним, додав вже, щоб на 100% машина загорілася.

Але там і оборонці старого терміналу з РПГ по тому танку зі всього, що було – свою злість хлопці вилили на нього. Тому що ця машина дуже багато наробила біди.

Після того, як тиша була 10 – 15 хвилин, ми сиділи і вели розвідку цілей спостереження, тобто спостерігали за місцевістю. Я побачив, як вибіг "Редут", він підбіг і я виліз з танка і він тоді мене так за плечі взяв і, видно, що хотів сказати "Спасибі" і пішов.

Воїн – це я.