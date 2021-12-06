Мы не прятались, – воспоминания воина об уничтожении танков врага в боях за Донецкий аэропорт

Легендарный "Адам" Евгений Межевикин, Герой Украины с присвоением ордена "Золотая Звезда" – в 2014 – 2015 годах командир танкового батальона 93 отдельной механизированной бригады. Его экипаж уничтожил по меньшей мере 5 танков противника в боях за Донецкий аэропорт.

Во время выполнения задач на соответствующих направлениях Межевикин организовывал взаимодействие со всеми подразделениями, ведущими оборонительные действия. Герой Украины Евгений Межевикин рассказал эту историю в рамках проекта "Vоин – это я" от Военного телевидения Украины.

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Первая "дуэль" с врагом

С каждым подразделением у меня была организована связь. Тогда, понятно, что это была преимущественно мобильная связь. Каждый командир, если было трудно, набирал меня. Не приглашал через штабы, а напрямую набирал и говорил "Адам, нужна помощь". Мы сразу заводили машину и выезжали.

Первая, скажем так, дуэль была, когда противник устроил засаду. Изучил маршрут, по которому я ездил, изучил тактику действий. Выманил, там выехали "64-ка" и прямой наводкой, но на расстоянии где-то до двух километров работала по старому терминалу.

"Редут" позвонил и сказал, что нужно оказать помощь и уничтожить ту машину, которая работает по направлению "Спартака". Мы выехали. Поскольку одна машина и направление понятное, расстояние далековато, поэтому большую группу танков мы не брали.

Была постоянная команда: усилить аэропорт танками / Скриншот из видео программы "Voin – это я"

Выехал самостоятельно, заехал в аэропорт, встал на позицию. Уже сумерки были и я машину не видел саму на расстоянии. Но она сделала выстрел и от выстрела огонь, дым и я тогда ее увидел. Сразу не стал стрелять, навелся и не стал ждать, когда она сделает второй выстрел, для того, чтобы на 100% не промахнуться.

После того, как она сделала еще один выстрел, я подвел прицельную марку и сделал несколько выстрелов по этой машине осколочно-фугасным, поэтому попадание было, но не видел тогда куда, как и что с той машиной случилось. Уже потом третий полк, ребята докладывали "Редуту", что машину вытащили подбитую оттуда.

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Но это была засада и две машины вдоль трассы стояли замаскированные и они ждали, когда я заеду и откроюсь. Как только я сделал свой первый выстрел – открыл свою позицию – они меня увидели и тоже сделали по выстрелу, пытаясь уничтожить нас.

Как боевики теряли танки

Может, они не ожидали, но мы прятаться не стали. Я дал команду механику-водителю выехать вперед, чуть прячась за рукава и начал вести огонь по стоявшим слева машинам.

После первого же выстрела мы задели ту машину, не уничтожили, потому что она своим ходом пошла. Но было где-то рядом попадание, что она была повреждена. И как только первая машина уехала, вторая тоже сбежала. Но мы еще вдогонку несколько выстрелов сделали. У них не получилось и они потеряли еще танк.

Была постоянная команда: усилить аэропорт танками. Танки приезжали в аэропорт, но там постоянно было больше артиллерии. Постоянно выбрасывали эти снаряды на ДАП и постоянно поражались машины – либо взлетит гусеница, либо осколками побьет прицелы.

Межевикин: "Мы прятаться не стали" / Скриншот из видео программы "Voин – это я"

То есть я понял, что смысла от этих машин в аэропорту нет. Понял, когда ребята – там стояла одна наша машина, исправная – экипаж Макса Логвинова выехал и они уничтожили у диспетчерской башни танк "64-ку".

Сепаратисты выходили, пытались зайти через диспетчерскую башню и расколоть оборону в аэропорту пополам и дальше развивать успех. А одну машину из-под РПГ сожгли.

Изменение тактики

Я проанализировал этот эпизод и понял, что было время сориентироваться, он понял, какой противник, как заходит. Он может спокойно уничтожить эту машину, цель и быстренько уйти.

Проанализировав это, я понял: зачем тогда с ДАП это делать, это можно делать с Песок и спокойно выходить на рубежи, работать с рубежей. И вот после этого изменилась тактика.

Я забрал все машины из аэропорта, плюс нам дали подкрепление еще с 1-й бригады, с 17-й бригады – роту. Танки появились, экипажи уже были. Мы уже начали использовать огневую карусель или обычный выход на огневой рубеж. Или просто карусели со сменой рубежей, то есть с постоянным огневым воздействием на противника.

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Тогда страха, ничего уже не было. Наоборот было желание постоянно идти вперед, оказывать помощь и как можно больше наносить поражения в цели, которые ты знаешь. Или обнаруживаешь и видишь. То есть уже был и маленький азарт.

Однако тогда уже была сложная обстановка, противник наращивал усилия, он пытался выбить из ДАПа наших защитников и не было кем усилить защитников. Поэтому там на помощь пришли десантники из 79-й бригады.

Танк появился на взлетной полосе

Я завел группу, которая приехала, оставил машину. Экипажу сказал быть на месте у машины, зайти внутрь, и пошел тоже уточнить задание.

Потом решил подъехать к старому терминалу "Редут", чтобы узнать обстановку. Решил подъехать к танку, там немного, метров 200. И экипажу говорю: "К машине". Только вставший на броню увидел со стороны складов ГСМ едущий танк по взлетной полосе.

Сначала я не поверил, что это русская машина, я понимал, что так нагло не может быть, это все удел секунд. И смотрю на этот танк и понимание было, оно прошло тогда, когда он увидел цель, дал обороты и у него пошел черный дым с левой стороны. Я понял, что это танк 72 – такого у нас нет. Это только русские машины.

Я сразу же повернулся, крикнул: "Танки! Экипажи к бою". Запрыгнул в машину, механик закрыл люк, начал заводить танк. А у меня конвектор и вычислитель постоянно были включены. Как только он завел машину, сразу включил систему и повернул башню в ее сторону, но я ее не видел, мне мешал рукав, то есть надо было проезжать вперед.

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Пока весь процесс проходил БТРы тоже поехали вперед. И тогда подбили один БТР, погибли наши бойцы. Потом мы проехали. И вот эта горящая машина.

Не смог сделать выстрел, откатился назад, машина тогда заглохла. Снова завелась, вырубилась система, дальше ее снова включили. Второе попадание было по второму БТРу и он снова перекрыл нам сектор, мы снова не смогли осуществить выстрел.

Межевикин: "Я не верил, что это русская машина"/ Скриншот из видео программы "Voин – это я"

После этого мы отъехали в сторону, чтобы я видел цели. Механику сказал: "Давай назад немножко". Следующий выстрел был в нас, по танку, но он был рикошетный и снаряд врезался в рукав. После этого мы произвели выстрел, поскольку осколочно-фугасный у меня был заряжен.

Танк остановился и экипаж начал покидать машину. Командир и наводчик выпрыгнули, механик не успел. Цикл зарядки – 8 секунд. Я уже зарядил кумулятивным, добавил уже, чтобы на 100% машина загорелась.

Но там и защитники старого терминала из РПГ по тому танку из всего, что было – свою злость ребята вылили на него. Потому что эта машина очень много наделала беды.

После того, как тишина была 10 – 15 минут, мы сидели и вели разведку целей наблюдения, то есть наблюдали за местностью. Я увидел, как выбежал "Редут", он подбежал и я вылез из танка и он тогда меня так за плечи взял и, видно, что хотел сказать "спасибо" и ушел.

Воин – это я.