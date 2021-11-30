Командовал 25-й отдельной воздушно-десантной бригадой в 2014 году Андрей Ткачук. Он и рассказал историю освобождения Торецка для проекта "Vоин – это я" от Военного телевидения Украины.

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Каким было задание

Операция напоминала, можно так сказать, классические десантно-штурмовые действия. Меня вызвали в штаб АТО, в то время начальник Генерального штаба и министр обороны, и поставили задачу собрать быстро подразделение, на вертолетах выдвинуться на территорию, которая тогда еще контролировалась противником.

Надо было осуществить десантирование посадочным способом. Совершить марш и вклиниться в оборону противника именно в этом населенном пункте с целью деблокировать и обеспечить выход военнослужащих спецподразделения, которое находилось в то время окруженным в здании мэрии.



К освобождению Торецка готовились и морально, и физически / Скриншот из видео

Подготовка военнослужащих

Надо было делать все довольно быстро. Это было где-то 6:30 утра. Уже в 7:30 надо было совершить посадку на вертолет и вылет на это направление. Было быстро собрано сводное подразделение под моим руководством, в которое входили представители всех рот батальона: 4-й, 5-й, 6-й.

Нас усиливала "противотанковая часть" военнослужащих, батареи противотанковых управляемых ракет нашей части и военнослужащих разведывательной роты во главе с начальником разведки. Все было для обеспечения доразведки маршрутов выдвижения после десантирования и выхода в сам населенный пункт.

Что можно вспомнить – так это подготовка личного состава, как моральная, так и боевая. У всех на памяти было, как сбивали военные вертолеты и передвижение противника. Посадка и выдвижение. Однако все военнослужащие были готовы выполнить все задачи, которые на них возлагали.



Ткачук: "У всех на памяти было, как сбивали военные вертолеты" / Скриншот из видео

Было быстро собрано подразделение, построено звено вертолетов, осуществлена посадка и вылет.

Незапланированная посадка

В связи с некоторыми обстоятельствами, а именно ведением боевых действий на территории города, посадка была осуществлена немного не в определенном месте, что тоже вызвало некие трудности. Военнослужащие были тяжело экипированы, с определенным количеством боеприпасов, превышавших лимит.

Нельзя было просчитать все действия противника, что он будет делать и как: уходить, заходить, укрепляться. Как он будет срывать попытки войти с целью деблокировать. У каждого было в среднем по 2 БК к стрелковому оружию и еще групповое оружие – противотанковые управляемые ракеты. Это довольно большой вес.

Кстати, десантировались на поле, которое горело в то время, потому что были артиллерийские обстрелы.

Еще надо отдать уважение вертолетчикам, которые совершили безопасное выдвижение, посадку, обеспечили наш выход на определенный рубеж. Координация работы артиллерии к тому времени была очень затруднена. Мы не контролировали все пространство над противником, поэтому работа была частично мобильными телефонами. Были даже попытки выйти на мой мобильный телефон и сорвать эту операцию.

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Благодаря совместным действиям разведчиков, которые у меня были, и военнослужащих сводного подразделения, мы вовремя вышли на населенный пункт. Даже ставили засады на танки, которые в то время выходили с направления Дзержинска на Горловку. Была такая своего рода охота за бронированной техникой противника.

Первые пленные

Пехота выполняла задание по деблокированию. Сразу входя в кварталы города, мы проводили прочесывание. Почти в первом квартале сразу были взяты в плен три человека, которые были причастны к действиям в составе незаконных вооруженных формирований.



Сразу взяли в плен 3 человека / Скриншот из видео

Они просто уже понимали, что идут Вооруженные силы, противник был деморализован действиями, которые были перед этим:

Славянск;

Краматорск и остальные населенные пункты.

Не всего противника их руководителям удавалось контролировать. Поэтому их можно было просто "собирать", честно говоря.

Очень трудно было их идентифицировать. Почему? Потому что у них не было документов личных. У кого были – все органы местного самоуправления были захвачены террористами.

Все органы местного самоуправления имеют такой отдел, как паспортный стол. Это говорит о том, что выписать новый паспорт, вклеить фотографию, или взять другой паспорт и переклеить фотографию – это очень усложняет попытку идентифицировать личность. Россиянин это или не россиянин – трудно сказать, ведь внешность одинаковая. Если мы не берем каких-то чеченцев, казахов или еще кого-то в этом случае.

Возвращение после задания

Задача, которая ставилась, была проведена успешно. Спецназовцы были деблокированы, они выдвинулись в своем заданном направлении.

Мы продолжили в то время зачистку города, встретились с подразделениями "Омеги", которые в то время заходили с другого направления – Майорска. Также встретились с подразделением территориальной обороны, который тоже заходил по направлению Майорска с целью взять контроль над городом и обеспечить определенный контроль до подхода основных сил.



Ткачук: "Задача, которая ставилась, была проведена успешно" / Скриншот из видео

Был совершен марш своим ходом к посадочной площадке вертолетов. Расстояние примерно 10 километров. Эти вертолеты вернулись за нами и вернули во временный район, в котором мы находились тогда – Краматорский аэродром.

Тогда был такой большой боевой ритм, что вернулись мы примерно в 22:00. Уже через 1,5 часа я получил задание этим же подразделением только уже на боевой технике выдвинуться в направлении Лисичанска.

К тому времени все было сделано правильно. Это всегда так, когда рассуждаешь о чем-то позже, через определенный период, то перед глазами встают другие варианты выполнения заданий. Все задания были выполнены без большого количества потерь. Это уже дает результат. Особенно, когда некоторые задачи были выполнены вообще без потерь.

Воин – это я.