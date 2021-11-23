Подполковник медицинской службы Вооруженных сил Украины Выговский рассказал эту историю в рамках проекта "Vоин – это я" от Военного телевидения Украины. Он с коллегами чудом спасся от боевиков.

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Степановка, 2014 год

Подразделение получило задание занять населенный пункт Степановка. Поскольку шли активные обстрелы с территории России, они начались почти во время штурма Саур-Могилы. Продолжались ежедневно, очень-очень длительными периодами.

Населенные пункты, где все происходило / Скриншот с видео

После того, как мы зашли в Степановку, фактически сразу взяли это село. На тот момент казалось, что уже все: взяли, выбили бандформирования. Нам выделили дом, который покинули люди. Там мы разместили такой импровизированный госпиталь.

Потом выяснилось, что не всех боевиков сразу выбили. Уличные бои потом продолжались еще в течение недели: то больше, то меньше. Соответственно и обстрелы тоже продолжались, как минометные, так артиллерийские, из разных систем.

Степановка после мощных обстрелов боевиками / Скриншот с видео

Миссия: спасти во время обстрелов

Приходилось и во время обстрелов оказывать помощь. Когда привозят раненого с большой кровопотерей, то ты понимаешь, что если не остановить кровотечение, не восстановить обмен циркулирующей крови, не дать противошоковые препараты – пациента потеряешь.

Иногда бывало так, что приходилось работать наперекор инстинкту самосохранения.

Еще в пункте сосредоточения, когда мы только планировали выдвигаться в район боевых действий, нам приказали снять все медицинские знаки, по которым различают. Дело в том, что уже были прецеденты выборочного уничтожения именно медицинских подразделений.

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Непосредственно в Степановке, когда уже зашла третья батальонно-тактическая группа, по их медицинскому УАЗу выстрелили из гранатомета.

Картина такая была... Мы называли "кабриолет приехал". То есть от УАЗа осталось только лобовое стекло и передняя панель с двигателем, а остальное развернуто как цветок.

Длительная работа, но более статична. Мы уже не перемещались, только переходили в укрытия, когда были массированные обстрелы. С территории России, я еще раз повторюсь, стреляли постоянно. Постоянно. И из тяжелого вооружения.

Врач Вячеслав Выговский / Скриншот с видео

Попали в засаду

Состоялся бой. В результате этого боя подразделение 3 батальйонно-тактической группы начало отступать. Фактически наша медицинская группа, а также медицинская группа из Хмельницкого госпиталя, которая в то время обеспечивала третий батальон, связисты и саперы – мы как-то в одну колонну при отступлении сосредоточились и этой колонной двигались в сторону Амвросиевки.

Однако не было средств связи. Не было коммуникации, карты. Туда мы передвигались по пересеченной местности, то есть посадками, полями, а тут выехали на дорогу и никто не знал куда ехать.

В главной машине ехали саперы и наш санинструктор. Работал jps-навигатор, по которому ехали на Амвросиевку. Учитывая, что противник активно приглушал средства связи, не исключено, что и jps-навигацию также.

В определенный период мы повернули не туда, куда надо было. Вышли на вражеский блок-пост. Местность была с холмами и колонна заехали за этот холм, мы увидели там очередь из крупнокалиберного пулемета.

Спросив в рацию, что произошло, ответа не последовало. Поняли, что попали в засаду. Остановились, уже не выезжая на гору, начали разворачиваться в обратную сторону.

Район засады / Скриншот с видео

Повторная атака

Наша машина – санитарный УАЗ – пошла уже как главная машина в колонне. Проехав примерно 1,5 километра в обратном направлении без света, с выключенными фарами, мы повторно уже были атакованы с другой стороны.

Там уже не блок-пост был, а какая-то передвижная группа. Я помню, было 4 огневые точки:

2 – на дороге;

2 – вдоль.

Они трассирующими пулями дали очередь, этот УАЗ как ехал, так мгновенно остановился от этого. В этой суматохе все рассредоточились по полю.

Жестокий бой

Когда начался бой, услышали, что со стороны блок-поста, на который мы попали в первую очередь, тоже пошел огневой контакт. Нас начали зажимать и окружать.

Водители, ехавшие в этой колонне, начали быстренько заводить машины и выезжать куда-нибудь в другую сторону. В нашей машине уже не было ни окон, ни дверей. Радиатор течет, бензин течет.

Две медсестры так и остались там, потому что они даже не вышли из машины. Когда я им помог выбраться оттуда, начали останавливать те машины, которые едут, чтобы к кому-то сесть.

Последним трогался КаМАЗ и я махал рукой, чтобы он остановился. Смотрю, он как раз на обочине останавливается. Я подбегаю к водительскому месту, а за рулем никого нет. По дверце кровь течет. Я все понял…

Бой продолжается, нужно куда-то прятаться.

Светила луна, такая лунная ночь была. Очень светло было. Этот КаМАЗ давал тень на обочину, вот мы там и залегли. Потом пришли боевики, обстреляли со всех сторон КаМАЗ, никто не прячется в траве.

Потом залезли в кунг. Они ожидали оружие какое-нибудь найти там. Говорят, мол, тут только носилки и таблетки какие-то. Развернулись.

И тут я услышал выстрелы из гранатомета и взрывы техники там на блок-посту, куда уехала остальная техника. Говорят, возможно, там найдется чем поживиться.

Мы тем временем с девчонками встали и короткими перебежками начали отходить в сторону этой дороги в ближайшую посадку. Это все происходило ночью. Когда мы уже зашли в посадку, начало вставать солнце. Это было примерно 4 – 5 часов утра.

Спаслись в селе Большая Шишковка

Понятно, что все были истощены. Все были в стрессовом состоянии, но я их поднял и говорю: "Мы зашли. Четко за нами есть дорожка. Мы шли друг за другом. По этой дорожке придут за нами, нужно продвигаться дальше, чтобы нас не нашли".

Мы залегли прямо среди деревьев, кустов. Через пол часа – час начали появляться голоса, тиканье оружием и характерный русский говор: "Товарищи медицинские работники, выходите с поднятыми руками. Мы вам гарантируем жизнь".

Несколько раз эту фразу проговорили. Потом они рассредоточились, четкие военные команды. Разобрали сектора, расставили все точки и цепью пошли прочесывать полностью эту зеленку. Так, как в военных фильмах показывают, то есть идем и перед собой стреляем. Прошли среди нас.



Врач с медсестрами попал в засаду / Скриншот с видео

Дальше, уже пользуясь рельефом местности, укрывались. Зашли в деревню сначала, потому что мы не знали, куда попали. У нас карты не было вообще. Мы ехали на Амвросиевку, попали в какую-то засаду. Не понимали, что происходит.

Зашли в село, оно было пустым. Начали двигаться вдоль улицы, вышли в центр – там был сельсовет "Белый дом". Это был Шахтерский район, село Большая Шишковка.

Там появилась связь. Мы только успели сказать, что мы попали в окружение и не исключено, что нас могут взятые в плен. Понимаю, еще длительное пребывание на видном месте опасно, начали двигаться в посадку, искать воду. Нашли источник и уже начались приключения выхода из окружения.

Выход из окружения

Была спланирована специальная операция. Нам сказали, кто выйдет на связь к нам. На тот момент довольно часто были такие ловушки, боевики перехватывали разговоры и заманивали их в ловушки.

Однако действительно вышел человек на связь и, находясь там, ориентировал на местности дистанционно. Спрашивал, что мы видим перед собой.

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Мы вышли на водоем, там был большой пруд. Этих водоемов, оказывается, было несколько на карте, но мы же не видели карту.

Уже потом куратор выяснил, что там расположено кладбище недалеко. Мы это подтвердили. Тогда они уже четко знали, где мы находимся. Была поставлена задача выйти на это кладбище и ждать там дальнейших инструкций.

Через 5 суток пребывания на природе, нам поступило указание на выдвижение с подразделением разведки. Было сообщение на нескольких "листках":

каким маршрутом;

через какие ландшафты местности.

Как двигаться не имея карты? Просто указание. И это все ночью надо было делать.

Часть маршрута мы прошли, заучив наизусть эту открытку, потому что включать телефон ночью было опасно, он засвечивал. Учитывая то, что вокруг находились боевики, а дорога, через которую мы переходили, постоянно простреливалась. Раз в 20-30 минут раздавался выстрел. Светиться особо не хотелось.

Поняли, что идем не туда

Пройдя примерно половину этого маршрута мы поняли, что не туда идем. Начали возвращаться, кружили всю ночь полями-лесами. Когда уже солнце начало вставать, мы поняли, что нас уже будет видно и надо где-то прятаться.

Снова спрятались в посадку, уже с совсем другим настроением, потому что психологически все на пределе были. Физически также тяжело было, потому что неделю мы уже ничего не ели. Пили речную воду из пруда.

Понимали, что долго мы не протянем. Также разряжался телефон.

К слову! Сразу, как мы попали в эту ситуацию, мы вынули все батарейки. Во-первых, чтобы нас не могли обнаружить по телефону. Во-вторых, приняли решение "убивать" телефоны по очереди, чтобы на дольше хватило.

Заброшенная ферма

Когда встреча эта не состоялась, на последний батареи остался один штрих и никто не знал, в какой момент связь пропадет. В течение дня мы все вместе придумали фразу, которая бы содержала всю информацию и была очень короткой.

Мол, батареи у нас разряжены, связь может возобновиться в любой момент, каждый день в 11:30 мы будем выходить на заброшенную ферму среди поля, чтобы нас искали там.

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На следующий вечер мы разделились. Телефон не везде ловил связь, только в одном месте. Девушки пошли на связь, чтобы это все проговорить, а я вышел по предварительным указаниям на место, где должны были встретить группу.

Договоренность была, что они проговорят заученную фразу, заглушат телефон и придут ко мне. Находясь там, я заметил передвижение. Трава высокая и просто видно, как передвигаются фигуры.

Я начал звать по именам, движение притихло. Буквально за 5 – 7 минут передо мной вплотную выросла фигура в спортивном костюме с огромным стволом непонятного оружия. Я понял, что это глушитель, а от чего? И борода такая была.

Он говорит: "Ты кто?". Я понял, если я сейчас ничего не скажу, то будет выстрел. Ответил, что врач. Он, понимая, что палец уже на спусковом крючке, второй рукой забирает, чтобы не выстрелить. Говорит: "Где вы ходите?".

Как спасли группу медиков – смотрите в программе.