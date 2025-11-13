У фігуранта справи щодо Енергоатому знайшли досьє на керівництво НАБУ, – ЗМІ
- У фігуранта справи про розкрадання Енергоатому знайшли досьє на працівників НАБУ, включаючи Семена Кривоноса та Олександра Абакумова.
- Досьє зберігалось на конспіративній квартирі, інформацію отримали з офіційних баз за допомогою правоохоронців, а після обшуків НАБУ та САП отримали погрози.
У одного з фігурантів справи про розкрадання Енергоатому під час обшуку виявили досьє на деяких працівників НАБУ. Зокрема, йдеться про дані Семена Кривоноса та Олександра Абакумова.
За даними "Української правди", отримати деяку інформацію без участі правоохоронців було б неможливо, передає 24 Канал.
Що віднайшли під час обшуків?
Під час обшуків у справі про розкрадання Енергоатому правоохоронці виявили в одного з фігурантів інформацію про співробітників НАБУ. Досьє зберігалось на конспіративній квартирі.
Як повідомили джерела УП, мовиться про дані керівника Бюро Семена Кривоноса і керівника операції "Мідас" Олександра Абакумова.
Досьє, яке віднайшло НАБУ / Фото надані УП
Як припускає ЗМІ, підконтрольні Офісу Президента органи могли стежити за працівниками НАБУ.
За даними джерел, без допомоги правоохоронців фігуранти не могли б отримати дані про пересування детективів з офіційних баз.
За інформацією джерел видання, після обшуків у бізнесмена Тимура Міндіча, які відбулися 10 листопада, НАБУ та САП почали отримувати погрози, що будуть "відповіді" на їхні дії.
Корупція в енергетиці: останні новини
Бізнесмен Тимур Міндіч виїхав з України лише за 4,5 години до початку обшуків у його квартирах у Києві. За даними ЗМІ, слідчі дії у чотирьох помешканнях тривали близько 12 годин.
Уряд Німеччини заявив, що продовжує довіряти Україні, однак уважно стежитиме за перебігом корупційного скандалу.
Журналіст "Радіо Свободи" додзвонився підозрюваному у корупційних схемах Олександру Цукерману. Фігурант заявив про намір повернутися до України, втім конкретних строків не назвав.