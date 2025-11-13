У фігуранта справи щодо Енергоатому знайшли досьє на керівництво НАБУ, – ЗМІ

У одного з фігурантів справи про розкрадання Енергоатому під час обшуку виявили досьє на деяких працівників НАБУ. Зокрема, йдеться про дані Семена Кривоноса та Олександра Абакумова.

За даними "Української правди", отримати деяку інформацію без участі правоохоронців було б неможливо, передає 24 Канал.

Що віднайшли під час обшуків?

Під час обшуків у справі про розкрадання Енергоатому правоохоронці виявили в одного з фігурантів інформацію про співробітників НАБУ. Досьє зберігалось на конспіративній квартирі.

Як повідомили джерела УП, мовиться про дані керівника Бюро Семена Кривоноса і керівника операції "Мідас" Олександра Абакумова.

Досьє, яке віднайшло НАБУ / Фото надані УП

Як припускає ЗМІ, підконтрольні Офісу Президента органи могли стежити за працівниками НАБУ.

За даними джерел, без допомоги правоохоронців фігуранти не могли б отримати дані про пересування детективів з офіційних баз.

За інформацією джерел видання, після обшуків у бізнесмена Тимура Міндіча, які відбулися 10 листопада, НАБУ та САП почали отримувати погрози, що будуть "відповіді" на їхні дії.

