За даними "Української правди", отримати деяку інформацію без участі правоохоронців було б неможливо, передає 24 Канал.

Що віднайшли під час обшуків?

Під час обшуків у справі про розкрадання Енергоатому правоохоронці виявили в одного з фігурантів інформацію про співробітників НАБУ. Досьє зберігалось на конспіративній квартирі.

Як повідомили джерела УП, мовиться про дані керівника Бюро Семена Кривоноса і керівника операції "Мідас" Олександра Абакумова.

Досьє, яке віднайшло НАБУ / Фото надані УП

Як припускає ЗМІ, підконтрольні Офісу Президента органи могли стежити за працівниками НАБУ.

За даними джерел, без допомоги правоохоронців фігуранти не могли б отримати дані про пересування детективів з офіційних баз.

За інформацією джерел видання, після обшуків у бізнесмена Тимура Міндіча, які відбулися 10 листопада, НАБУ та САП почали отримувати погрози, що будуть "відповіді" на їхні дії.

