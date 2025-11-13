За даними "Української правди", отримати деяку інформацію без участі правоохоронців було б неможливо, передає 24 Канал.
Дивіться також Обшуки тривали майже пів доби: ЗМІ розповіли, за скільки годин до цього Міндіч виїхав з України
Що віднайшли під час обшуків?
Під час обшуків у справі про розкрадання Енергоатому правоохоронці виявили в одного з фігурантів інформацію про співробітників НАБУ. Досьє зберігалось на конспіративній квартирі.
Як повідомили джерела УП, мовиться про дані керівника Бюро Семена Кривоноса і керівника операції "Мідас" Олександра Абакумова.
Досьє, яке віднайшло НАБУ / Фото надані УП
Як припускає ЗМІ, підконтрольні Офісу Президента органи могли стежити за працівниками НАБУ.
За даними джерел, без допомоги правоохоронців фігуранти не могли б отримати дані про пересування детективів з офіційних баз.
За інформацією джерел видання, після обшуків у бізнесмена Тимура Міндіча, які відбулися 10 листопада, НАБУ та САП почали отримувати погрози, що будуть "відповіді" на їхні дії.
Корупція в енергетиці: останні новини
Бізнесмен Тимур Міндіч виїхав з України лише за 4,5 години до початку обшуків у його квартирах у Києві. За даними ЗМІ, слідчі дії у чотирьох помешканнях тривали близько 12 годин.
Уряд Німеччини заявив, що продовжує довіряти Україні, однак уважно стежитиме за перебігом корупційного скандалу.
Журналіст "Радіо Свободи" додзвонився підозрюваному у корупційних схемах Олександру Цукерману. Фігурант заявив про намір повернутися до України, втім конкретних строків не назвав.