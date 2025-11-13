По данным "Украинской правды", получить некоторую информацию без участия правоохранителей было бы невозможно, передает 24 Канал.

Смотрите также Обыски продолжались почти полсуток: СМИ рассказали, за сколько часов до этого Миндич выехал из Украины

Что нашли во время обысков?

Во время обысков по делу о хищении Энергоатома правоохранители обнаружили у одного из фигурантов информацию о сотрудниках НАБУ. Досье хранилось на конспиративной квартире.

Как сообщили источники УП, говорится о данных руководителя Бюро Семена Кривоноса и руководителя операции "Мидас" Александра Абакумова.

Досье, которое нашло НАБУ / Фото предоставлены УП

Как предполагает СМИ, подконтрольные Офису Президента органы могли следить за работниками НАБУ.

По данным источников, без помощи правоохранителей фигуранты не могли бы получить данные о передвижении детективов из официальных баз.

По информации источников издания, после обысков у бизнесмена Тимура Миндича, которые состоялись 10 ноября, НАБУ и САП начали получать угрозы, что будут "ответы" на их действия.

Коррупция в энергетике: последние новости