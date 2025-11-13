По данным "Украинской правды", получить некоторую информацию без участия правоохранителей было бы невозможно, передает 24 Канал.
Что нашли во время обысков?
Во время обысков по делу о хищении Энергоатома правоохранители обнаружили у одного из фигурантов информацию о сотрудниках НАБУ. Досье хранилось на конспиративной квартире.
Как сообщили источники УП, говорится о данных руководителя Бюро Семена Кривоноса и руководителя операции "Мидас" Александра Абакумова.
Досье, которое нашло НАБУ / Фото предоставлены УП
Как предполагает СМИ, подконтрольные Офису Президента органы могли следить за работниками НАБУ.
По данным источников, без помощи правоохранителей фигуранты не могли бы получить данные о передвижении детективов из официальных баз.
По информации источников издания, после обысков у бизнесмена Тимура Миндича, которые состоялись 10 ноября, НАБУ и САП начали получать угрозы, что будут "ответы" на их действия.
Бизнесмен Тимур Миндич выехал из Украины всего за 4,5 часа до начала обысков в его квартирах в Киеве. По данным СМИ, следственные действия в четырех помещениях продолжались около 12 часов.
Правительство Германии заявило, что продолжает доверять Украине, однако внимательно следить за ходом коррупционного скандала.
Журналист "Радио Свободы" дозвонился до подозреваемого в коррупционных схемах Александру Цукерману. Фигурант заявил о намерении вернуться в Украину, впрочем конкретных сроков не назвал.