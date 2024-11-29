Легендарний прорив на БМП у Маріуполі та звільнення Херсонщини: що відомо про Михайла Драпатого

Президент Зеленський 29 листопада призначив генерал-майора Михайла Драпатого новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ. З вересня 2024 року він очолював оперативно-тактичне угруповання військ "Луганськ".

Драпатий бере участь у бойових діях з 2014 року. Що відомо про нового командувача Сухопутних військ ЗСУ, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Драпатий здійснив у 2014 році легендарний прорив у Маріуполі

Михайло Драпатий народився 21 листопада 1982 року в місті Кам'янці-Подільському Хмельницької області. У 2004 році він закінчив Харківський інститут танкових військ ім. Верховної Ради України, а після цього – почав службу в 72 окремій механізованій бригаді.

У 2014 році Драпатий командував 2 механізованим батальйоном 72 ОМБр, яка у повному складі воювала на Сході України. Його підрозділи розташовувалися навколо Маріуполя.

9 травня цього ж року Драпатий на чолі зі своїм батальйоном на бронетехніці зайшов у місто для посилення підрозділів після того, як окупанти здійснили спробу захоплення міліцейського відділку.

Кадри, як БМП перелетів через сепаратистські барикади, облетіли увесь Інтернет.

Драпатий вивів батальйон із "Ізваринського котла"

Після Маріуполя 1 і 2 батальйони 72 бригади відправили у рейд вздовж кордону з Росії. Тоді вони взяли під контроль прикордонну зону біля населених пунктів Амвросіївка, Зеленопілля, Маринівка, Довжанський, утримували Савур-Могилу, Червонопартизанськ, а також мали дійти до кордону та відрізати російську армію від логістичного забезпечення. Через обстріли "Градами" та "Ураганами" військові та прикордонники опинилися у вогневому кільці.

Були дні, коли нас по 7 годин безперервно розстрілювали з усіх видів артилерії та мінометів. Сили були нерівні, допомога не підходила, боєприпаси закінчувались, техніка майже вся була виведена з ладу. І тоді підрозділи пішли на прорив, вийти змогли не всі, а ті, хто прорвався, дійсно стали героями,

— згадував Михайло Драпатий.

Він самостійно взявся за виведення підрозділів бригади з району Ізварине та Червонопартизанська: їм вдалося дістатися Зеленопілля, а потім здійснити другий етап свого прориву, вийшовши з так званого "Ізваринського котла".

Тоді з оточення вдалося вийти 260 бійцям 2 батальйону 72-ї бригади з понад 30 одиницями техніки, загинув один солдат.

Згодом батальйон Драпатого відправили до Волновахи, а його самого відправили на навчання в Національний університет оборони України, а ще присвоїли звання підполковника. Стаціонарне навчання тривало недовго – Драпатий перевівся на заочну форму та повернувся в зону АТО.

Там він служив у складі 30 ОМБр першим заступником командира бригади.

У серпні 2016 року його призначили командиром 58 ОМПБр, яка тоді дислокувалася у Донецькій області.

З липня 2017 року Драпатий керував операціями в районі Бахмутської траси.

У квітні 2019 року йому достроково присвоїли звання полковника. А у серпні того ж року він покинув бригаду та розпочав навчання слухачем Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

Звільнення правобережжя Херсонщини очолював Драпатий

Саме Драпатий був одним із тих, хто командував звільненням правобережжя Херсонщини у 2022 році.

До січня 2024 року Драпатий очолював оперативне угруповання "Херсон", а у лютому був призначений заступником начальника Генштабу з підготовки військових.

Додатково у травні цього року, після початку нового наступу Росії на Харківщину, полковник очолив ОТУ "Харків", а у вересні – ОТУ "Луганськ".

5 жовтня 2024 року бригадний генерал Драпатий отримав звання генерал-майора. Також він лицар орденів Богдана Хмельницького та "Народний Герой України".