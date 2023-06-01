Журналістика, депортація з Білорусі і робота в ОП: біографія Михайла Подоляка

Михайло Подоляк – політичний діяч, політтехнолог, журналіст та антикризовий менеджер. З квітня 2020-го є радником керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака. За час повномасштабної війни Подоляк став ключовим спікером влади.

Що відомо про Михайла Подоляка, його освіту, кар'єру, скандали, діяльність як радника Єрмака та участь у перемовинах між Україною та Росією, розповідає 24 Канал.

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Дитинство

Михайло Подоляк народився 16 лютого 1972 року. Однак дані щодо його місця народження відрізняються. Зокрема, в одних джерелах вказано Львів, в інших – Вінницьку область.

Дитинство і юність тоді ще майбутній радник керівника ОП провів у Львові та Нововолинську. З 1989-го жив у Білорусі. Однак через 15 років був депортованим.

За національністю Подоляк – українець.

Освіта і робота в журналістиці

Михайло Подоляк закінчив Мінський медичний університет.

У 90-х роках працював журналістом видань "FM-бульвар", "Народна воля" і "Білоруська ділова газета", "Час".

У 2002 році на Подоляка подав позов Анатолій Тозік – очільник Комітету держконтролю Білорусі через публікацію в опозиційній газеті "Наша свобода". Він запросив 120 тисяч доларів у якості компенсації. У серпні 2002-го позов частково задовольнив суд Московського району Мінська. Подоляк повинен був заплатити 2700 доларів.

У 2004-му почав працювати заступником головного редактора в опозиційній білоруській газеті "Час". Втім, 21 червня того ж року до нього прийшли співробітники КДБ Білорусі з вимогою збирати речі.

Депортація з Білорусі

Влада Білорусі звинувачувала Михайла Подоляка в тому, що його журналістська діяльність нібито "суперечить інтересам державної безпеки". Тоді його й депортували до України, заборонивши в'їзд до Білорусі на 5 років.

Сам же Подоляк із оточеного вагона на Мінському вокзалі встиг сказати кореспондентові "Радіо Свобода", що причиною депортації стали його статті про можливості заміни Лукашенка на посаді президента Білорусі.

Після депортації Михайло Подоляк продовжив свою журналістську діяльність вже Україні. У 2005 році він працював головним редактором "Української правди". За даними ЗМІ, після статті "Таємна вечеря" про отруєння тоді ще кандидата в президенти Віктора Ющенка до нього прийшли слідчі СБУ, аби дізнатися, чи планує ще газета випускати подібні матеріали.

Пізніше Подоляка навіть викликали на допит до Генеральної прокуратури, де він виступав свідком у справі про отруєння Ющенка. Однак, він відмовився називати джерела своєї інформації. Друга частина статті так і не вийшла.

У 2006-му Михайло Подоляк почав працювати фрілансером на інформаційному сайті "Обозреватель". Також він став радником власника видання Михайла Бродського, що тоді очолював Держкомітет з питань регуляторної політики та підприємництва. Через 5 років, у грудні 2011-го, Михайло Подоляк став шеф-редактором "Обозревателя". Втім, у 2013 пішов з "Обозу".

Подоляк був одним з шести журналістів, яких у 2011 році вперше запросили на інтерв'ю Януковича в Межигір'я.

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Кар'єра політтехнолога

У 2006 році Подоляк відкрив консалтингову компанію. Вона займалася "репутаційним менеджментом" та "роботою з конфліктами". До речі, клієнтами фірми були переважно політики з України, Білорусі та Росії.

"Радіо свобода" зазначає, що у квітні 2011 року Подоляк заявив про те, що став консультантом регіонала Юрія Іванющенка, якого ЗМІ називають донбаським кримінальним авторитетом "Юрою Єнакіївським", наближеним до президента-втікача Януковича. Михайло Подоляк був одним зі спікерів на пресконференції, присвяченій доказам невинуватості Іванющенка.

"Бабель" зазначає, що ще один впливовий політик, з яким ЗМІ пов'язували Подоляка, — колишній голова адміністрації Януковича Сергій Льовочкін. Політтехнолога називали "смотрящим" за всіма мажоритарними округами Києва на парламентських виборах 2012 року.

За інформацією "Бабеля", Подоляк тоді працював з мажоритарником від "Партії регіонів" Максимом Луцьким, що балотувався в Солом'янському районі столиці. Однак, сам Подоляк це спростовує.

У 2015-му був консультантом кандидата в мери столиці Сергія Думчева.

Також, за даними ЗМІ, у 2015 році Подоляк міг вести переговори про співпрацю з представниками команди п'ятого президента Петра Порошенка. Зокрема, головою його Адміністрації Борисом Ложкіним та заступником голови фракції БПП Сергієм Березенком. Втім, Михайло Подоляк це також спростував.

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Подоляк – радник голови ОП та антикризовий менеджер

На початку квітня 2020 року Михайло Подоляк став радником керівника Офісу Президента України та антикризовим менеджером.

Рішення доєднатися до команди Єрмака сам Подоляк пояснював бажанням будувати "ефективну, компактну, але жорстку державу".

Свої завдання в ОП описував так: "Оцінка криз, якісне управління новинними і роз'яснювальними комунікаціями, більша відкритість спікерів, збільшення числа контактів держави з журналістами, зокрема, й за конфліктними кейсами".

В одному з інтерв'ю Подоляк зазначав, що практично вся медійна активність, яка виходить з ОП, проходить через нього.

Діяльність під час війни: перемовини з Росією, зустріч з блогерами, заяви про контрнаступ

На початку повномасштабного вторгнення, з 28 лютого 2022-го, брав участь в українсько-російських переговорах. У березні заявив, що "є місце для компромісу". Однак, пізніше зазначив, що українській делегації дуже важко "сидіти за столом переговорів із представниками середньовіччя".



Подоляк на перемовинах / Фото AFP

У березні 2023-го радник голови ОП провів зустріч з блогерами на Банковій. За словами інфлюенсерів, на ній обговорювали "питання інформаційної війни та мотивації населення".



Зустріч Подоляка з блогерами / Фото з соцмереж

Зауважимо, що незабаром після зустрічі розгорівся скандал через те, що блогерка Ксюша Манекен отримала відзнаку від ГУР МО. Однак, інші блогери та сам Подоляк запевнили, що на цій зустрічі не вручали жодних нагород.

Також варто звернути увагу на заяви радника керівника ОП щодо контрнаступу ЗСУ. Зокрема, нещодавно Подоляк зазначив: "Це постійний процес деокупації, і певні процеси вже відбуваються, як-от знищення ліній постачання або підрив складів у тилу. Інтенсивність зростає, та це займе досить тривалий період часу".

Сім'я та особисте життя

Про особисте життя Михайла Подоляка відомо небагато. Він одружений на Марії Подоляк-Дамаскіній.



Михайло Подоляк з дружиною Марією / фото з фейсбуку Подоляка

Рідний брат Михайла, Володимир Подоляк, – громадянин Росії. Там він проживає з 1987 року.

За даними ЗМІ, Володимир – полковник ФСБ чи ГРУ міноборони Росії. Сам же Михайло Подоляк ще у 2021 році заявляв, що його брат вже "давно звичайний військовий пенсіонер".

Соцмережі та ютуб

Михайло Подоляк веде сторінки у соцмережах, зокрема, інстаграмі та фейсбуці, канал у телеграмі. Окрім того, радник голови ОП майже моментально реагує у твітері на резонансні та важливі події, а ще нові абсурдні заяви влади країни-агресора.

Зауважимо, що на сайті 24 Каналу Подоляк вів авторську колонку. Окрім того, на нашому ютубі дуже часто виходять інтерв'ю та стріми з радником голови ОП.

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