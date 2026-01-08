Обдарований студент: Лукашенко призначив стипендію молодшому синові Миколі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко самостійно проголосив свого сина "обдарованим студентом". Принаймні про це свідчить призначення йому спеціальної стипендії від держави.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на білоруську службу видання "Радіо Свобода".

Яку стипендію Лукашенко призначив сину Миколі?

Білоруський лідер вирішив відзначити обдарованих студентів. Від держави з бюджету їм надається так звана "соціальна підтримка". На ці витрати йдуть кошти зі спеціального фонду запасів Білорусі. Фінансову нагороду, згідно зі списком, мають отримати 200 громадян. Серед них – студент 4 курсу Білоруського державного університету Микола Лукашенко. Це саме той відомий молодший син білоруського невизнаного очільника.

Стипендія для обдарованих студентів складає 251,99 рублів (що дорівнює приблизно 3600 гривням). Таку суму студенти мають отримувати щомісячно. Олександр Лукашенко запровадив таку "соціальну підтримку" 31 грудня 2025 року.

Загалом з бюджету Білорусі на соціальні стипендії Олександр Лукашенко виділив понад мільйон білоруських рублів (тобто 14630000 гривень). За які заслуги син президента знову потрапив до списку стипендіатів – невідомо. Однак він регулярно отримує подібні виплати.

Як Лукашенко відзначає сина Миколу?