Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко, вочевидь, дуже просто ставиться до питань шлюбу. Ба більше, він нібито приховує ще одного сина, однак йому вже не вперше ховати когось із своїх спадкоємців.

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Таємниця походження Колі Лукашенка

Загалом у самопроголошеного президента Білорусі троє дітей. Найвідоміший із них – молодший Коленька. Йому пощастило стати улюбленцем батька.



Алєксандр Лукашенко із молодшим сином Ніколаєм / Фото з відкритих джерел

Втім, хто мати молодшого сина Алєксандра Лукашенка достеменно невідомо. За інформацією деяких ЗМІ, його народила уродженка Бреста Ірина Абельська. На момент народження Колі їй було 29 років, а диктатору – 50. Після перших виборів Абельська обіймала посаду особистого лікаря президента.

Незабаром саме вона постійно супроводжувала самопроголошеного президента Білорусі на всіх публічних заходах та офіційних зустрічах. У 2001 році жінку висунули на посаду головного лікаря в лікарні Управління справами президента, а її матір, Людмилу Постоялко, призначили міністром охорони здоров'я. Пізніше Лукашенко навіть нагородив маму свого третього сина орденом Пошани.

Інформація про те, що саме Ірина Абельська є матір'ю Колі Лукашенка залишається непідтвердженою. Жінка тримається від свого ймовірного сина віддалік.

Водночас сам Ніколай Лукашенко вперше з'явився з татом на публіці, коли йому ледь виповнилося три. Сам Лукашенко наголосив, що не збирався приховувати сина, а навіть їздив з ним до свого друга російського диктатора Владіміра Путіна, який назвав Колю "божим даром".

Шкільне кохання диктатора

У Алєксандра Лукашека все ж є офіційна дружина Галина Родіонівна. Вони вже давно не живуть разом, однак розлучатися самопроголошений президент Білорусі "не бачить сенсу".

Галина Родіонівна, шкільне кохання Лукашенка, мешкає у приватному будинку у білоруському селі Рижковичі. Працює головним спеціалістом із санаторно-курортного оздоровлення та лікування при райвиконкомі міста Шклова. Свого часу пара мала досить бурхливий роман, але вже до моменту першої інавгурації на пост президента Білорусі їхні стосунки охололи.



Самопроголошений президент Білорусі та його дружина / Фото з відкритих джерел

Востаннє їх бачили разом у 1994-му під час візиту до Ізраїлю. Саме цього року Лукашенко вперше став президентом. Тобто майже 30 років подружжя, якщо його можна так назвати, живе порізно і не підтримує ніякого зв'язку. Цікаво, що білоруський диктатор сповідує традиційні сімейні цінності, однак сам, схоже, далекий від них.

У пари є двоє дітей – Віктор та Дмитро.

Хто ще став фаворитками Лукашенка

У 2007 році поруч із білоруським диктатором постійно помічають співачку Ірину Дорофєєву. Після знайомства з президентом кар'єра вокалістки, як і слід було очікувати, пішла вгору.

Жінка супроводжувала президента на всіх публічних заходах, жила у президентській резиденції під час "Слов'янського базару" у Вітебську, а на день народження дарує Лукашенку пісню: "Янгол мій незрівнянний, неземний та нереальний". У відповідь диктатор вітає співачку в день її народження з екрану телевізора.

Однак доволі скоро Лукашенко змістив свій фокус уваги на 18-річну співачку та актрису Марту Голубеву. Вона танцювала із президентом у День незалежності країни у 2008 році. А на "Міс Білорусь-2016" Марта сиділа праворуч від глави держави.

Жінки Лукашенка: дивіться фото



Жінки, які користувались увагою Лукашенка / фото білоруських ЗМІ Жінки, які користувались увагою Лукашенка / фото білоруських ЗМІ

Однак з іншого боку сиділа інша фаворитка диктатора – ведуча "Белтелерадіокомпанії" Поліна Шуба. Раніше вона з'являлася разом із Лукашенком на матчі Чемпіонату світу з хокею у Мінську. А на першому в Білорусі Віденському балу Алєксандр Григорович танцював із нею вальс.

Очікувано, що після знайомства із Алєксандром Лукашенком її кар'єра теж пішла вгору. Вона була і моделлю і телеведучею на передових каналах. Крім цього, її нагороджують премією "Телевершина" як найкращу ведучу щоденної інформаційної програми.

Після Поліни була 21-річна вітебська студентка Христина Неверо. Вона виграла конкурс краси "Королева весна-2016" у Вітебську, який організували БРСМ, Міносвіти та Національна школа краси. Ще одна дівчина, яку не раз бачили поряд із Лукашенком – Аліна Роскач. До речі, її він теж помітив на конкурсі краси.

Я на жодному заході не сиджу з намиленою мордою серед чиновників. З одного боку – син, з іншого – дівчисько. У моїй службі протоколу працюють дуже гарні дівчата, які часто самі просять посидіти поряд зі мною,

– видав одного разу білоруський фанат Путіна.

До речі, серед співробітниць у Лукашенка теж була фаворитка. Нею стала Дар'я Шманай. Самопроголошений президент Білорусі говорив, що вона "више криши". Вона супроводжувала Алєксандра Лукашенка на офіційних прийомах, спортивних та культурних заходах.

ЗМІ найбільше зацікавились Марією Василевич, останньою фавориткою Лукашенка. Її він вже традиційно "підчепив" на конкурсі "Міс Білорусь-2018". Після цього 21-річна красуня постійно з'являється з Алєксандром Григоровичем на публіці. Попри те, що годиться їй у дідусі він, звертаючись до неї, постійно повторює: "Машенька, дєтка".



Марія Василевич / Фото з Інстаграму

Самопроголошений президент Білорусі навіть особисто готував дівчину до конкурсу "Міс світу" у 2019 році. Крім цього, він навчав свою пасію колоти дрова та танцював із нею вальс на новорічному балу.

За свої "заслуги" дівчина отримала премію "За духовне відродження" – "за значний внесок у розвиток міжнародного культурного співробітництва та активну благодійну діяльність".

Пізніше "Машенька" стала депутаткою Палати представників Національних зборів Білорусі (нижня палата республіканського парламенту) нового скликання.

Лукашенко відмовився від своєї дитини

Загалом, Лукашенка помічали і з іншими жінками, проте цікаво також згадати про дітей диктатора, а точніше. Відповідно до розслідування білоруських журналістів-опозиціонерів ресурсу Nexta він відмовився від свого розумово відсталого сина.

Журналісти з'ясували, що хлопчика приховували та приховують від громадськості в дитбудинку. Його нібито народила у 2002 році та сама Ірина Абельська, яку вважають ймовірною мамою Коленьки. Дитина з'явилася на світ з особливостями розвитку – розумовою відсталістю, аутизмом і недорозвиненими слуховими проходами (глухонімою).

"Батько" запанікував, що "незручний" син нашкодить його політичній кар'єрі, тому вирішив його позбутися. Дитину неначе записали на дівоче прізвище матері – Матвій Постоялко.

Наразі він нібито перебуває у психоневрологічному будинку-інтернаті для людей похилого віку та з інвалідністю №2 у Мінську.

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