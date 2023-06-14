Про це 24 Каналу заявив російський опозиційний публіцист зі США Андрій Піонтковський. Він пояснив справжнє ставлення Лукашенка до Путіна.

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Сховав у Пекіні

18-річний син Лукашенка Микола змалечку був своєрідною медійною персоною і завжди з'являвся зі своїм батьком на різних заходах.

"Єдина людська риса Лукашенка – він дійсно любить свого сина Колю. І турбується про нього", – відзначив Піонтковський.

Андрій Піонтковський про заяву Лукашенка: дивитись відео

Тому і в Пекін його відправив для захисту від Владіміра Путіна. На думку опозиційного публіциста, російський диктатор ніяк не може добитися від Лукашенка двох речей: використання білоруських військ у війні в Україні та відмови від незалежного статусу Білорусі.

Путін ніяк не може змусити Лукашенка стати секретарем мінського обкому, замість президентства. А Коля – вразливе місце і важіль дії. Тому не дивно, що він зараз не в Москві, а в Пекіні. Це дуже показово. Лукашенко абсолютно не довіряє Путіну,

– зазначив Піонтковський.

Додамо, що за словами Лукашенка, Коля навчається у Пекінському університеті і він й надалі наполягає на проведенні перемовин.

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